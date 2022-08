Julio Chávez está preparado para nuevos desafíos

08/08/2022 - 20:55 Pura Vida

Julio Chávez repuso por tercera vez en 15 años el unipersonal "Yo soy mi propia mujer" y en un mes estrenará "Cuando la miro", su ópera prima como cineasta, dos creaciones que lo hicieron darse cuenta de que estaba "preparado para iniciar el viaje" de nuevos desafíos.

"En nuestro trabajo las decisiones no pasan por saber o no saber sino por los puntos de vista, que no se saben sino que se deciden, y ahí te estás jugando tu obra y te podés hacer una trampa terrible porque el tema tiene que ver con lo que querés contar y con dónde está tu almita", postuló Chávez, en charla con Télam.

La vuelta de la laureada obra escrita por Doug Wright, en una versión de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, ubica a Chávez en las pieles del autor y de la travesti alemana Charlotte Von Mahlsdorf, cuya vida atravesó los regímenes nazi y comunista, sumando esta vez el rol de la dirección que en las versiones de 2007 y 2016 estuvo a cargo del fallecido Agustín Alezzo.

En tanto "Cuando la miro", basada en un guion que escribió con Camila Mansilla y que lo tiene, además, como director y como protagonista junto a Marilú Marini, confirmó su estreno en salas para el 15 de septiembre.

El filme cuenta la historia de Javier, un artista plástico que decide filmar a su madre sin ser cineasta en una actividad que no sólo será el registro de ella sino, un encuentro.

¿Por qué retomás "Yo soy mi propia mujer"?

La decisión es en verdad en cumplimiento de algo que pensé la primera vez que lo hice. Entonces me dije y nos dijimos con Agustín Alezzo que esta era una hermosa partitura para ir probando cada 10 años y en diferentes momentos de la vida. Este año estuvimos trabajando con un material nuevo con Camila Mansilla y como no llegábamos, ahí apareció la idea de volver a hacerla porque, además, lo considero un hermoso relato, un hermoso cuento entre un autor de teatro y una travesti y hasta un policial porque indaga en la ética.

¿Y cómo imaginás la respuesta del público?

El foco no está puesto allí porque posiblemente la obra encontrará otros oídos, otros entendimientos. Pero además va pasando el tiempo y de pronto es un espectáculo que puede despertar un nuevo interés, porque la obra y a partir de Charlotte toca un tema que hoy importa de una manera diferente.

¿En qué observás esas percepciones distintas?

En ese momento la soledad del personaje no me resonaba tanto, pero hoy sí porque hoy esa lucha es colectiva. Cuando Charlotte decidió hacer lo que hizo fue una decisión individual con un riesgo por su cuenta y no tuvo que ver con un común con otros seres. Decidió seguir con sus deseos y decisiones en una Alemania tan dura.

Pasando al cine, ¿fue una decisión natural el dirigir?

Me he preparado para esto y de lo que me di cuenta es que empecé a advertir que había muchas ocupaciones y vivencias que empezaron a presentarse como si fueran ayudas. Que sea un artista plástico me ayudó a organizar lo que veo y cómo lo ordeno, y como actor en ese medio durante varias décadas nunca fui de los que se iban al motorhome, a mí me gusta estar en el set. Hice nueve series durante 18 años e hice más de 5.000 escenas y no hay una sola que no haya hecho sin estudiarla. En definitiva no soy un ducho, pero tampoco un polizón.