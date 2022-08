Jane Seymour: “Nunca es demasiado tarde para reinventarse”

10/08/2022 - 21:08 Pura Vida

La actriz británica, Jane Seymour, protagoniza "Harry Wild", serie original de suspenso de Acorn TV.

En una conferencia de prensa virtual con medios de América Latina, entre los que estuvo especialmente invitado EL LIBERAL, Jane habló de Harriet "Harry" Wild, el personaje de esta producción de ocho episodios que se emitirán durante agosto.

La modalidad para entrevistar a Jane consistió en que cada periodista realizara una pregunta.

La recordada intérprete de la doctora Michaela 'Mike' Quinn en la serie "La doctora Quinn" (1993-97), respondió a EL LIBERAL la consulta formulada acerca del propósito que tiene "Harry Wild".





-¿Cuál cree que es el mensaje de la serie?

Creo que el mensaje de la serie es que nunca es demasiado tarde para reinventarse y ser un miembro auténtico de la sociedad y encontrar un propósito. Y que nunca es demasiado tarde para aprender de cualquier generación, y que nunca es demasiado tarde para que cualquier generación aprenda de ti y que somos una sociedad multigeneracional y que hay que aceptarlo y no sentir que algunas personas son demasiado viejas para saber algo, y otras son demasiado jóvenes para saber algo, sino darse cuenta de que todos pasamos por estas diferentes etapas de la vida. Y creo que se trata de vivir el momento. Es decir, no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí, y especialmente a medida que envejeces, simplemente dices, "bueno, no voy a desperdiciar un momento haciendo algo que no sea lo que yo auténticamente soy. Y darme este tipo de libertad para hacerlo". Eso creo que es lo que hace esta serie. Creo que da a la gente el permiso de ser el mejor o el Harry que hay en ellos, ese que quieren ser.





-Como actriz, ¿cuál crees que es el mayor reto de hacer programas de televisión ahora comparado con lo que era en su día?

Bueno, siempre ha sido un juego de mujeres jóvenes. Antes, si cumplías 40 años y eras actriz, se acababa todo. Y yo rompí ese molde con la Dra. Quinn. Y además, las mujeres nunca estaban en el papel principal. No eran las que llevaban la trama de la serie. Estaban en la serie acompañando al protagonista nada más. Así que las cosas han cambiado definitivamente, y fui muy afortunada de ser una de las pioneras de eso. Y creo que en cierto sentido, Harry Wild está haciendo eso ahora. Está diciendo, oye, nunca eres demasiado vieja para ser relevante e interesante y tal vez atractiva. Creo que eso es lo que ha estado sucediendo. Lo cierto es que es realmente genial que ahora con los servicios de streaming no tienes que ver tus programas a una hora determinada. No tienes que hacer películas y televisión que cada diez minutos van a ser interrumpidas por alguien vendiendo algo. Puedes ver la obra completa. Puedes hacer ese viaje sin que te interrumpan todo el tiempo y puedes verlo en cualquier momento del día o de la noche en cualquier parte del mundo. Así que eso es enorme. Y creo que lo difícil es que hay mucha competencia.













GRANDES HISTORIAS Y PERSONAJES

-¿Sientes cierto tipo de responsabilidad al elegir un papel?

He interpretado desde una médica en el oeste hasta villanas. Mi responsabilidad es hacer una buena película o serie de televisión. Se trata de elegir un buen guión, un buen equipo y una buena producción. Pero siento que, personalmente, a menos que pueda conectar con el personaje y que ese personaje conecte conmigo a nivel humano, no importa lo que esté haciendo, si son buenas o malas o defectuosas o una víctima, sea lo que sea, siento la responsabilidad de hacerlo lo más auténtico posible y por eso personalmente tiendo a inclinarme por ese tipo de material. No me gustan las máquinas y las explosiones y los efectos especiales, es decir, puedo ver lo increíble que es, pero a menos que me deje llevar y me preocupe por alguien en esa situación, no tengo ningún interés en esa película.l “He interpretado desde una médica hasta villanas”.