Guillermina Valdés reveló que no le daría “30 noches” a ningún ex

11/08/2022 - 20:42 Pura Vida

A raíz del estreno de la película “30 noches con mi ex”, que protagonizan Adrián Suar y Pilar Gamboa, fueron muchos los famosos a los que les consultaron la posibilidad de compartir un mes con una antigua pareja.

Si bien, la modelo y empresaria, Guillermina Valdés, recientemente separada de Marcelo Tinelli, admitió que no conocía muy bien la trama de la ficción, cuando la notera de Socios del Espectáculo le preguntó si le daría asilo al conductor de “Canta conmigo ahora”, se apuró en aclarar: “Yo hoy no le doy 30 noches a nadie. Pero porque me las estoy dando a mí misma. Nada más”.

Y al ser consultada sobre su otro ex, Sebastián Ortega, Guillermina lanzó: “Es un montón 30 noches, además. A Sebastián, tampoco. A nadie. Al perro que es un divino. Tengo un galgo ruso hermoso, divino”.

Aunque a Guillermina le adjudican distintos romances desde su separación, ella fue contundente: “Por ahora conocer a alguien, no. Yo creo que el amor es con uno y ahí viene todo lo bueno que tiene que venir luego. Estuve muchos años en pareja”.

Por otra parte, reflexionó: “En total, entre tres hombres, fueron 28 años en pareja, es una situación de estado estar en pareja, que lo re disfruté, viví, aprendí, pero digo esto (de la soltería) está bueno”.