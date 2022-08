Paula Robles reveló que Tinelli fue su gran amor

14/08/2022 - 02:22 Pura Vida

El momento más mediático que vivió Paula Robles mientras estuvo casada con Marcelo Tinelli fue aceptar sumarse a una de las temporadas de "Bailando por un sueño". De perfil bajo, nunca le gustó hablar de su vida privada en televisión, incluso tras la separación. Pero los tiempos cambian, y aprovechando su vuelta a los escenarios, aceptó pasar por LAM, el programa que conduce Ángel De Brito, por América, donde confesó que si bien tuvo "amores hermosos", su "gran amor" fue el padre de sus hijos, Francisco y Juanita.

"Me da pudor la tele", dijo Paula apenas inició su charla con De Brito, quien le preguntó por qué no daba entrevistas. "Es que me acuerdo de decirle a los periodistas: 'El día que tenga algo para decir, voy a dar una nota'. Si no, no tiene sentido para mi hablar y decir: 'Me separé'", argumentó la bailarina, quien volvió al ruedo con "La légende secrète de Roméo et Juliette", una obra escrita y dirigida por el francés Redha Benteifour.

"¿Marcelo fue tu gran amor?", quiso saber la panelista Andrea Taboada. "Sí, fue mi gran amor. Sí, totalmente. He tenido amores muy hermosos, pero Marcelo...", dijo y cuando estaba por agregar algo más, de Brito la interrumpió: "¿No quisiste volver a ser mamá?". "No, ya está. Tiene que ver con el vínculo, no es solamente un deseo. A mÍ los chicos me encantan", señaló Robles.

Fiel a su estilo, habló con parsimonia. Cuando se refirió a su sonada separación, contó. "Veníamos ya de algunas crisis. No te separás de un día para el otro. Estuvimos once años juntos". También se refirió al vínculo con sus hijos: "Son hermosos y la relación que tenemos es muy buena. Soy una mamá de hablar mucho, no soy muy dura. Marcelo es más de poner los límites. Yo también, pero soy más de hablar. Ahora Juanita se va a Francia. Yo estoy feliz, tiene todo para irse y crecer", explicó.

Luego vino la infaltable pregunta, ante el acercamiento público que tuvieron con Marcelo, luego de su separación de Guillermina Valdés. "¿Van a ser novios de nuevo?", consultó el conductor y su primera respuesta fue una carcajada. "¡La pregunta! Mis viejos están muy grandes, entonces Fran le dijo que estaban muy débiles, entonces Marcelo quiso ir a verlos y fue un encuentro muy hermoso. Son muchos años, mucha historia", dijo sobre las fotos que los mostraron en familia.