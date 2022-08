Jorge "Mono" Leguizamón: "Voy por el buen camino"

14/08/2022 - 03:09 Pura Vida

Esperó veinte años para poder regresar a Santiago del Estero, una provincia que lo ama y destaca su trabajo como músico tanto cuando formó parte de Los Carabajal como en su camino como solista. Jorge "Mono" Leguizamón, cantor nacido en Villa Mercedes (San Luis) regresó a los escenarios santiagueños para hacer conocer "Pertenencia", su nuevo álbum, como también los clásicos de su repertorio que lo encumbraron.

La fiesta por el natalicio de doña María Luisa Paz de Carabajal obró el milagro para el retorno de este hijo prodigo que hoy vuelve con una propuesta renovada. El cantautor, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, se refirió a su presente y su futuro.

-¿Qué sensaciones te embargan de pisar nuevamente escenarios que son familiares?

Es una emoción muy grande que va por dentro. Acá (por Santiago del Estero) viví un montón de cosas muy fuertes. Es indescriptible el cariño y el amor de todos los santiagueños que me han brindado las veces que he venido para acá.

-¿Hay un repertorio especial que presentas o haces un repaso de tu prolífica carrera?

Gracias a Dios tengo mucho material. Con Los Carabajal hemos grabado tres CD: "Memorias de la tierra", "Bailando la Salamanca" y "Camino". Ahora, yo tengo un repertorio preparado para todos los festivales con temas de Jorge Milikota y míos. Me dediqué a componer canciones.

-¿Qué temas desarrollas en esas composiciones propias?

Hay temas como "Pertenencia", que da origen al nombre de mi nuevo disco, y "De pie" que es un tema que compusimos con Jorge Milikota. También están "Amor y paisaje", "Mi noche de cristal", además de chacareras, gatos, escondidos y canciones. El repertorio es variado y creo que voy por el buen camino,

-¿Qué te dice tu corazón el poder seguir "De pie" a pesar de todo?

Hemos pasado por escollos bastante fuertes. He tenido muchos momentos turbios en donde estuve a punto de dejar mi carrera porque uno se encuentra encerrado. Por ahí, muchos festivales piensan que uno caducó, ¡no!, yo sigo vigente gracias a Dios y defendiendo siempre nuestra música popular. De repente, no ando por algunos festivales de la zona, como por ejemplo en Tucumán o Santiago es porque no saben que yo estoy vigente y no llega a niveles masivo, como tendría que llegar, lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo todo a pulmón gracias a Dios y vamos por un muy buen camino.

-¿Cómo vive hoy un cantor popular que defiende la identidad de su canto y su estilo?

Es difícil, pero a la vez uno siempre trata de llevar adelante nuestra música popular. Yo siempre digo, cuando aparecen músicos nuevos, que sería lindo que hicieran las tradiciones de Los Hermanos Ábalos, de Los Hermanos Jugo, de Los Hermanos Simón, Los Carabajal, Pablo Raúl Trullenque y Homero Manzi.