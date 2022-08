"Pampita" aprendió a no cargar odios ni rencores

14/08/2022 - 22:12 Pura Vida

No debe haber una persona en la Argentina que no sepa el culebrón que protagonizaron en la vida real Carolina "Pampita" Ardohain, Benjamín Vicuña y Eugenia la "China" Suárez, cuando los dos últimos fueron acusados por la primera de haber iniciado una relación cuando la modelo aún era la pareja del actor chileno, con quien tuvo cuatro hijos.

Corrió mucha agua bajo ese puente. "Pampita" rearmó su vida, Vicuña también, con la "China", la madre de dos de sus hijos, Magnolia y Amancio. Pero después se separó de ella y hoy tiene nueva novia. En el medio, las redes sociales muestran los gestos de cordialidad que existe entre las ex de Benjamín. Quizás por todo esto, invitada al programa "PH: Podemos Hablar", la modelo fue indagada por el estilista Kenny Palacios, el confidente de Wanda Nara, sobre si había logrado "perdonar a quien se metió en su familia", en referencia al amor que habría nacido entre Suárez y Vicuña mientras rodaban la película "El hilo rojo".

"Yo creo, firmemente, que uno puede dejar de amar y hay que saber entenderlo. Yo tuve que entender que me dejaron de amar, así que no tenía que perdonar nada, son cosas que pueden pasar. Hubo un proceso en el medio, ¿no? Obvio. Pero me parece lo más sano entender, soltar, y también enseñarle eso a nuestros hijos", dijo "Pampita".

Tras escucharla, Andy Kusnetzoff tomó la palabra: "Recién cuando estaban hablando caí en que tienen cosas en común. Kennys, vos laburás con Wanda y me imagino las horas que habrás hablado de la China (que también fue señalada como la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi). Yo la nombro porque si no parece un tabú. Es una historia pública y vos le preguntaste de eso a Caro y ella responde todo con una altura siempre", remarcó el conductor del programa.

Ardohain aprovechó ese instante para referirse a la buena relación que mantiene actualmente con la "China". "Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos, así que hay comunicación, compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez otros más tristes. La vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho", subrayó.

Y agregó: "Nunca me van a oír hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca. Uno sabe si quiere cargar con cosas, tener odios, rencores. Eso te termina afectando a vos, no te libera, no te deja conocer cosas nuevas, o vivir la vida bien. Siempre mi consejo va a ser ese, revisar lo de uno, reconocer situaciones desde el lugar de uno y no echarle tanto la culpa al otro ni fijarse en lo que está haciendo el otro. En este caso, nos unen los chicos pero, de todas maneras, el recorrido hubiese sido el mismo. Eso siento yo, por lo menos de mi parte".