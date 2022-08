Emilia Mernes: "Nada me sacó de la cabeza lo que soñaba y perseguía"

14/08/2022 - 22:14 Pura Vida

La cantante y compositora entrerriana Emilia Mernes, de exitoso paso por España e inminente gira por la Argentina, aseguró a Télam que "la música en español ha trascendido y cruzado fronteras que no nos imaginábamos" y señaló, sobre su recorrido y su impacto dentro de la escena urbana, que aunque "no fue todo color de rosas" no pudieron sacarle de la cabeza "lo que soñaba y perseguía".

"Para ser una primera gira ha sido una experiencia muy linda. No sabía de la cantidad de público que tenía. Me di cuenta recién cuando pisé España. Fueron meses de muchas sorpresas, y me llevo mucho amor. Pasaron tres o cuatro meses del disco, y todavía sigo sorprendiéndome con la cantidad de gente que conoce y canta las canciones", sostuvo Emilia.

En estos días, la también actriz desembarcó en México para presentarse en el Baja Beach Festival, y luego volverá a España en septiembre para varios compromisos.

De vuelta en Argentina, Emilia emprenderá una gira por diez ciudades y dará dos funciones el 23 y 24 de septiembre -ya agotadas- en el porteño Movistar Arena: "Me emociona todo. Los estoy preparando con mucho amor. Van a ser los primeros shows míos que voy a dar en mi país. También voy a recorrer provincias y a conocer a mi gente de todos lados", compartió.

Esta joven artista nacida en Nogoyá, que desde muy chica canta y compone canciones con la guitarra de su abuelo y de quien se conocía su historia con el grupo Rombai, posicionó su álbum entre los nuevos más escuchados de la Argentina, y aprovechó para presentar el mes pasado "Quieres", una nueva colaboración con la canaria Ptazeta y la catalana Aitana.

¿Por qué pensás que se da tanto este intercambio musical entre Argentina y España?

Creo que la unión ha sido algo fundamental para quienes hacemos música y ahora encima potenciada un montón porque la mirada está puesta mucho en la Argentina. Por ahí es algo que no pasaba hace muchos años. Más allá del talento o de la personalidad que cada uno tiene con sus canciones y el estilo de música que uno haga, siento que lo que nos ha potenciado a todos ha sido la unión y el empujarnos. Siento que la música en español ha trascendido y ha cruzado fronteras que no nos imaginábamos. Es increíble lo que está pasando y que nuestras canciones suenan del otro lado del mundo en un público que ni habla tu idioma. Te piden la foto en inglés y yo pienso "¿cómo me escuchan si yo salí de Entre Ríos?"