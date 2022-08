La actriz Anne Heche fue desconectada del soporte que la mantenía con vida

15/08/2022 - 09:19 Pura Vida

La actriz estadounidense Anne Heche, que el pasado 5 de agosto había sufrido un choque con su automóvil que la había dejado con muerte cerebral y permanecía conectada a equipos de asistencia mecánica para evaluar la donación de sus órganos, fue desconectada anoche de los equipos de asistencia mecánica, informó el sitio Hollywood reporter citando a su representante.



"A Anne Heche se le ha quitado pacíficamente el soporte vital", dijo Holly Baird anoche en un comunicado.



La actriz de "Psicosis" y "Seis días, siete noches" había sido declarada legalmente muerta en el estado de California el viernes último pero continuaba conectada a equipos de asistencia mecánica para que sus órganos siguieran funcionando a la espera de que pudieran ser donados y utilizados en caso compatibilidad para trasplante.



Heche, de 53 años, había pasado varios días en coma en el Grossman Burn Center en West Hills (California) Hospital and Medical Center después de que su Mini Cooper se saliera de la autopista el 5 de agosto y chocara contra una casa causando un incendio intenso.



La actriz logró ser rescatada de su vehículo y fue hospitalizada en estado crítico. Más tarde, se determinó que tenía muerte cerebral, que según la ley de California significa que está legalmente muerta, pero la mantuvieron con soporte vital para que OneLegacy, una organización de obtención de órganos, pudiera ver si era compatible para la donación de órganos.



Heche estuvo casada con la actriz y presentadora Ellen DeGeneres y saltó a la fama a partir de su laureada participación en la telenovela "Another World", además de protagonizar varios años después la serie "Men in Trees".



En tanto, en cine, la intérprete tomó parte en títulos como "Donnie Brasco", "Volcano", "Sé lo que hicieron el verano pasado", "Por la vida de un amigo" y "Return to Paradise", "Mentiras que matan" y en la remake de Gus van Sant de "Psicosis", en la que recreó la famosa escena siendo acuchillada en la ducha.