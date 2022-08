Cacho Garay: “La idea es reírnos de nosotros”

17/08/2022 - 21:25 Pura Vida

“La idea es reírnos de nosotros, entre nosotros, con nosotros, nunca de alguien. El espectáculo propone reírnos de las cosas que nos pasan todos los días, hasta las cosas desagradables que por ahí nos pasan. Los argentinos tenemos esta extraña virtud de reírnos. Por ahí sucede algo que no es grato e igualmente nos reímos”. Quien se expresa de esta manera, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, es Cacho Garay, el humorista mendocino que vendrá a Santiago del Estero este domingo 21 para presentar, a las 20, en el Paraninfo de la Unse, “Vamos retomando”, su nuevo espectáculo gestado luego de la pandemia.

“A la pandemia la pasé, creo, no muy diferente al resto de la gente. Si hay algo para destacar es que por lo menos la pasé, por lo menos la pasamos y hoy tenemos una experiencia divina por la cual hemos aprendido a valorar cosas que la teníamos ahí todos los días y recién nos dimos cuenta, en pandemia, de lo importante que son los abrazos cuando nos habían prohibido hacerlo”, destacó Garay en un zoom exclusivo con EL LIBERAL.





“Una reunión familiar”

“Cuando termina todo -el nuevo espectáculo que presenta por el país- termina todo convertido en una reunión familiar. Y de eso se trata. Tener esa hermosa relación con el público me hace inmensamente feliz”, remarcó Garay quien, antes de venir a Santiago del Estero, el sábado 20, a las 21, presentará “Vamos retomando” en el Centro Cultural “San Martín” de Las Termas de Río Hondo.

Cacho Garay, en su entrevista con EL LIBERAL, destacó que “sigo siendo el mismo de siempre. Nada me ha hecho cambiar mi forma de ser, vivir y trabajar. Agradezco las oportunidades laborales que se me ha brindado y que me permitieron llegar a todo el país, pero sigo siendo la misma persona”.





Un artista querido

Desde su Mendoza natal, Cacho Garay saltó del anonimato a la fama, de la mano de Marcelo Tinelli en la televisión nacional, siendo en el año 2000, primer y único ganador del “Campeonato Nacional del Chiste”.

A partir de ahí, recorrió el país presentando diversos espectáculos donde con su particular humor, sano, familiar, campechano y su personaje, especie de antihéroe regional, logró meterse de lleno en el corazón de la gente, siendo rebautizado como el “Chapulín de las Pampas”.

Fruto de su primer espectáculo fue la grabación del CD “Por ahí contaba Garay” que lo posicionó en los primeros lugares en venta nacional de humor, luego vendrían otros trabajos discográficos que ratificaron su popularidad.

En su carrera artística compartió escenario con Facundo Cabral, un grande de la escena nacional, en uno de los espectáculos más festejados por el público y la crítica, y con Hugo Varela formaron uno de esos dúos inolvidables.

Su generosidad y solidaridad le permitieron también cumplir el sueño de realizar una presentación única junto a quien considera el más grande humorista del país, Don Luis Landriscina y su entrañable “amiga” Doña Jovita, en un show que alumbró “Al amor por el humor”, un DVD a total beneficio de la Fundación Favaloro.

Desde el 2013 estuvo en las principales plazas turísticas de la costa como San Bernardo, San Clemente, Santa Teresita, Villa Gesell, Mar de Ajó, Necochea y Miramar. Asimismo en la ciudad serrana de Villa Carlos Paz, donde se consagró tanto por el público como por la crítica con importantes premios.

Un 2020 que arrancó con una gran gira por toda la Costa Atlántica durante enero y febrero con funciones agotadas en Mar del Plata. Después de un año prometedor, interrumpido en parte por el coronavirus, llegó por primera vez en formato streaming en dos oportunidades.

“Vamos retomando” es el regreso a los escenarios, que tiene a Santiago del Estero dentro de la gira nacional. Un show nuevo y con el estilo y la jerarquía de Garay.