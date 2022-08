"Nacho" Tahhan no para de trabajar en México

18/08/2022 - 23:40 Pura Vida

La fertilidad creativa del actor santiagueño Ignacio "Nacho" Tahhan no cesa. El éxito acompaña al joven actor y músico que vive en México, país en el que desarrolla una prolífica carrera en la actuación.

Tras haber concluido con éxito la telenovela "Mujer de nadie", en la que se puso en la piel del apasionado Leonardo, "Nacho" disfruta hoy de los excelentes resultados de "Los Humanos", una obra teatral que protagoniza en un teatro mexicano.

"Estoy muy agradecido, me ha llenado de gratitud, de poder saber que en un proyecto que tiene el peso que tiene, que tiene la productora que tiene, los directores y las figuras que tiene, yo soy alguien. A mí me han abrazado en este proyecto, a nivel personal ha sido mi casa, y me han permitido transitar cosas que de otra manera yo no hubiese tenido esa oportunidad", dijo en relación al trabajo en el exitoso culebrón "Mujer de nadie".

"Actualmente estoy con "Los Humanos" que, la verdad, está siendo una temporada bastante exitosa. Desde hace tres semanas estamos con funciones a sala llena, lo cual es una enorme alegría para nosotros", destacó Tahhan a EL LIBERAL.

El 2022 sigue presentándose venturoso para "Nacho" ya que hay nuevas ofertas laborales para teatro. "Hay una posibilidad de empezar una nueva obra de teatro. Ya me han ofrecido e incluso también que se extienda "Los Humanos", consignó.

Además, se prepara para filmar para la televisora Azteca. "Estoy por empezar a filmar unos unitarios para Azteca", recalcó aunque mucho no puede profundizar sobre este proyecto por una cuestión de confidencialidad.

Psicólogo, músico, actor, sus tres pasiones

Ignacio Tahhan es psicólogo, profesión que ejerció por corto tiempo. Pero, el psicólogo siempre está, especialmente cuando tiene que preparar los personajes que le asignan en obras teatrales o en las series.

"Me ha servido mucho, sobre todo para no generalizar fíjate, justamente como algo que parecería como más, al contrario, bueno, esto pertenece a esta caja, entonces la psicología a mí me ha enseñado que lo último que hay que hacer es generalizar, que en la complejidad de cada persona está la riqueza", destacó "Nacho".

Todos los martes, en el Foro Shakespeare, Tahhan despliega su talento en "Los Humanos", una retrato de familia que a la vez explora los miedos que en algún momento nos acechan a todos.

Introducir el miedo

"La obra utiliza el contexto para introducir el miedo, para introducir la sensación latente de que en cualquier momento va a suceder algo que puede cambiar el curso de la historia, así, esa es la tesis… y a partir de eso empezar a leer casi en código de vínculo familiar, todos los miedos que portamos (…) no subrayamos, tratamos de no subrayar, y creo que ahí reside la comedia", remarcó al referirse a "Los Humanos".