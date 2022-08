Inés Estévez y Daniel Hendler, en "Íntegra"

18/08/2022 - 23:46 Pura Vida

La actriz y cantante Inés Estévez está, junto a Daniel Hendler, al frente de “Íntegra”, una serie documental, que se estrenó, “con una poética única”, que aborda temas actuales a partir de textos y conciertos íntimos de figuras de la música de la escena local, realizados en la sala Sinfónica del Centro Cultural Kirchner (CCK), todos los miércoles a las 21 por canal Encuentro. “El programa tiene una poética única. Somos dos actores que ocupamos un rol más parecido al de la comunicación profunda con el espectador, que al de conductores”, expresó Estévez en una entrevista con Télam.

- ¿Cómo llegas a formar parte de “Íntegra”?

Me convocó directamente Nicolás Tolcachier, que a su vez fue invitado para escribir los bellísimos textos del programa. Y canal Encuentro en sí es un espacio que me convoca internamente, ya que su c o n t e n i d o e s s i e m p re constructivo y netamente cultural y educativo.

- ¿Qué destacas de la serie?

Su integridad. Un término que persigo en mí accionar diario y que espero de las personas. En este caso, quienes conformaron el proyecto poseen esa cualidad. Desde Nicolás con sus textos y la directora con sus planos y puesta, hasta los músicos que interpretaron los temas que se utilizan en el programa, que es contundentemente poético. Se sale por completo de los formatos vistos hasta ahora.

- ¿Estás con proyectos musicales?

Estoy eligiendo cuidadosamente las fechas de las presentaciones, dejando de correr tras la programación que exige subirse a cantar todos los fines de semana, preparando con cuidado y precisión cada actuación y persiguiendo un sonido propio en miras al segundo disco, que quiero grabar esta vez en estudio, ya que el primero fue en vivo y si bien tiene la espectacularidad de 16 músicos en escena y la dinámica vital y encantadora de lo espontáneo, ahora busco la sutileza del sonido elegido cuidadosamente. –

¿Qué tienes pendiente en tu carrera?

Volver a escribir y a dirigir. Tengo dos libros publicados, “La Gracia”, una novela construida con cuentos, que salió en 2011 y me gustaría reeditar porque ya no se consigue; y “Desesperamor”, un libro de poemas que salió en el 2021. Dirigí teatro en tres ocasiones y voy a hacerlo nuevamente.