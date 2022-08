Música de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

19/08/2022 - 21:35 Pura Vida

Amazon Studios lanzó The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Amazon Original Series Soundtrack). Disponible en todo el mundo a través de todos los servicios de streaming, la música de todos los episodios de la tan esperada serie Amazon Original fue compuesta por el ganador del Emmy Bear McCreary y también incluye la canción principal "The Lord of the Rings: The Rings of Power Main Title," compuesta por el ganador del Premio de la Academia Howard Shore. Los suscriptores de Amazon Music también tendrán acceso a dos canciones exclusivas de la banda sonora: "Find the Light" y "The Promised King".

Debuta el 2 de septiembre

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder debutará en todo el mundo en Prime Video el 2 de septiembre de 2022. Después de cada episodio, Amazon Music lanzará un álbum de banda sonora semanal que contiene la partitura completa de cada episodio, además de canciones extra adicionales solo disponibles en Amazon Music.

La banda sonora de la serie original de Amazon de la primera temporada incluye dos participaciones del elenco de El señor de los anillos: Los anillos de poder: Sophia Nomvete (Princesa Disa) en la canción "A Plea to the Rocks" y "This Wandering Day", cantada por Megan Richards (Poppy Proudfellow).