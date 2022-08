Damián Córdoba, a EL LIBERAL: "Nada es imposible, pero todo se logra con esfuerzo"

19/08/2022 - 21:50 Pura Vida

El cantante Damián Córdoba es de los que asumen los desafíos. El músico, referente de generaciones de intérpretes del cuarteto, le gusta salir de la zona de confort. Así lo expresó en una entrevista exclusiva, vía zoom, con EL LIBERAL, con motivo del lanzamiento de "Trampa", el primer single que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

-¿Cómo vives este regreso con "Trampa"?

Siento mucha alegría y mucha felicidad por volver con música nueva, después de tanto tiempo, después de esta pandemia que nos tocó atravesar. Aquí estamos con un montón de proyectos que se nos viene por delante, pero principalmente disfrutando de lo nuevo, de "Trampa".

- ¿Qué te has propuesto decir, contar o reflexionar con "Trampa"?

"Trampa" habla de la vida real, de la vida diaria, historias que le pueden pasar a cualquiera. Uno escucha muchas historias a lo largo de las giras. He escuchado muchas historias similares a esta y, entonces, me dije que era momento de escribir una historia que vaya por este lado y que a la gente le llegue. Con Franco Masa, que es otro de los autores de este tema, escribimos esta historia de desamor. Trampa es una palabra muy fuerte. El símbolo de la trampa te lleva para muchos lados, pero en esta, particularmente, historia de desamor que tiene la canción es un tema que le está llegando mucho al corazón de la gente.

-¿Desde dónde se genera el hecho principal de este tema?

Se genera de un desamor, de una venganza. Llámale como quiera, pero es un tema que yo invito a escuchar a todo el mundo. La letra de "Trampa" llega muchísimo. A todos los que les ha tocado vivir una historia como esa se van a sentir muy pero muy identificados.

-¿Cómo te sientes al llevar hoy la bandera del cuarteto?

Para mí es un orgullo representar a la música del cuarteto. De chiquito supe lo que yo quería para mi carrera, para mi vida. Hoy, que he logrado conseguir este sueño, soy un agradecido total de la gente que hace posible que Damián Córdoba esté donde esté. Es increíble todo lo que me pasa en todo el país cuando hago giras. La gente me recibe con un cariño impresionante y eso se valora mucho. Se lo disfruta mucho y lo siento con la responsabilidad de dar el ciento por ciento de mí en cada función. Es por eso que estamos vigentes y llevamos 22 años de carrera. Uno trabaja duro. Y si uno se mantiene vigente durante tantos años es porque viene haciendo bien las cosas. Para todo orden de la vida, o para cada profesión que uno se dedique, la trayectoria habla mucho de las cosas como uno la fue haciendo. Hoy, a estos 22 años de carrera, lo asumo con muchísimo orgullo y siento que desde mi lugar tengo que dar un mensaje, tengo que dar un ejemplo. A todos los chicos que se están iniciando en la música quiero decirles que nada es imposible, pero que todo se logra con esfuerzo. Las cosas se logran con esfuerzo, con sacrificio, con responsabilidad y con disciplina.