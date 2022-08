Paz Carrara: "Vivimos en un mundo lleno de inconformismo"

21/08/2022 - 23:08 Pura Vida

"Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)" es el nombre del nuevo álbum de la talentosa cantautora cordobesa Paz Carrara. Esta producción llega luego de sus adelantos "Suficiente" en colaboración con Ainda y "Ancla", y una vasta experiencia en los shows en vivo.

Paz Carrara es una cantante y compositora de 23 años nacida en la provincia de Córdoba y comenzó su relación con la música desde muy pequeña,

Paz Carrara, en una entrevista telefónica con EL LIBERAL, habló del nuevo disco, de su trayectoria y adelantó la gira que prepara para presentar sus canciones. Una gran figura en el vasto mapa musical.

-¿Cuál es la característica sobresaliente de "Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)?

Vengo de producciones bastante orgánicas. "Centenios", por ejemplo, tiene vientos y todo lo que suena está tocado por seres humanos. Y acá, en este disco hay unas computadoras. Hay unas computadoras, pero hay una producción más pop, pero que también que suena bastante indie. Entonces, tiene un estilo un poco más decidido. Dejó de ser tan folk pop. Para mí es como un nuevo sonido. Las canciones suenan más pop también.

-¿Es agotador tener que estar devastado para sentirse inspirado?

El estar triste siempre fue una forma rápida y fácil de hacer música para mí. De esa manera fueron saliendo sus primeras canciones y proyectos. Es agotador tener que estar devastado para sentirse inspirado. El disco pone un fin a esa etapa de la cantautora para abrirle las puertas a escribir sobre otros aspectos de la vida que pueden inspirar tanto o más que la tristeza y el vacío. El amor, el autodescubrimiento, el exilio, el hogar y el desamor. Me ha pasado muchas veces de sentir que por no hacer canciones que me destruyan emocionalmente no son lo suficientemente buenas. La vida me va mostrando constantemente que es necesario hacer un balance. La tristeza es parte de ese balance, como también el resto de las cosas lindas que nos pasan. Este disco para mi viene a ser equilibrio para mi música.

-¿Se puede ponerle un freno al inconformismo tal como lo planteas en "Suficiente"?

Vivimos en un mundo lleno de inconformismo. Siento que tiene que ser una elección y una decisión muy consciente en todo. Tengo un montón de herramientas para divertir y jugar y con ese juego trabajar. Entonces, yo creo que es un ejercicio constante, de día a día, de entender que quizás no estamos tan mal.

-"Me cansé de hacer canciones que no salgan si no estoy llorando", dices en "Suficiente". ¿Por qué surge esa expresión?

"Centenios" y mucha de la música que venía antes era una música muy como pesada nostálgicamente, muy tirando para atrás, muy como que me desbordaba la composición, en ese sentido, emocionalmente. Como que yo terminaba de componer y me largaba a llorar. Lloraba mucho cuando componía. Y si no lloraba sentía que la canción estaba buena. Como que esa era una lógica rarísima que estaba llevando a cabo.

"Esos días que estás triste y que no hay mucho que te vaya a sacar más que vos mismo"

-¿En "Ancla", tu anterior single, te anclaste en la tristeza y en "Suficiente" la soltaste?

Un poco sí. En "Ancla" era una tristeza de la que uno no puede salir. Es los días en que uno está triste, que tiene que estar triste y que a veces hay que estar triste. "Ancla" habla sobre esos, sobre esos días que estás triste y que no hay mucho que te vaya a sacar más que vos mismo, más cuando decidís levantar el ancla.

- Más allá del disco ¿qué otros proyectos hay?

Vamos a girar por el interior. Nos vamos a Uruguay. Esto es algo que yo sueño desde hace años y es la primera vez que realmente puedo lograrlo.

-¿Cómo vives este presente?

Con mucho disfrute. Estoy trabajando mucho desde hace varios años. Estoy en un rubro donde no sé si se para demasiado, pero estoy contenta con todo lo que vengo haciendo, lo que venimos haciendo porque tengo un equipo. Cada vez me siento un poquito más segura de lo que tengo en mano.