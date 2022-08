Mane: “Vivir es increíble y hay que gozar esta vida a pleno”

22/08/2022 - 21:39 Pura Vida

A pesar de la exigencia moderna de dedicarse a una vocación especializada, existen personalidades cuya versatilidad y talento les permiten desempeñarse con holgura en diferentes artes, quehaceres y disciplinas, y un buen ejemplo de ello es el cantautor y actor mexicano Mane de la Parra, coprotagonista de “Corona de Lágrimas 2”, producción de José Alberto (El Güero) Castro para TelevisaUnivision.

Sobre cómo da salida a sus inquietudes artísticas, asó como sobre su más reciente proyecto laboral, charló con la actriz, empresaria y presentadora española Mar Saura, todo a través de la cuenta de Instagram de @gnpseguros.

Mar Saura quiso abordar el lanzamiento de la segunda parte de “Corona de lágrimas”, telenovela en la que volverá a interpretar a Ignacio “Nacho” Chavero tras su primera aparición en 2012.

“Corona de lágrimas llegó a tu vida hace diez años, y fue un éxito total”, comentó ella, a lo que Mane de la Parra contestó: “Corona de lágrimas fue un proyecto importante. Creo que fue el proyecto donde surgió el personaje que más atesoro y disfruté. Nachito es un personaje con unos valores muy padres y un mensaje humano súper importante”. Ante esta respuesta, Mar Saura notó que existen ciertos paralelismos entre la persona y el personaje: “Entonces, Nachito tiene mucho que ver contigo, son muy parecidos”, comentó.

“Sí, claro que lo tiene, lo que pasa es que las situaciones son muy diferentes. Yo soy muy amiguero y también él es amiguero. Quiero creer que también soy buen hijo, pero mi personaje, sobre todo, tiene cosas que me hubiera gustado ser, como boxeador de barrio”, confesó Mane de la Parra, quien, si bien no es boxeador, sí ha destacado también como cantante y compositor, inquietudes musicales que comparte con su hermana, la directora Alondra de la Parra. Así , en la siguiente parte de la entrevista, Mar Saura quiso profundizar en esta versatilidad: “Durante muchos años de tu carrera a lo mejor te han preguntado ¿eres actor, eres cantante?, aunque creo que no tienes porque nacer con una sola etiqueta”.

“Yo creo que en la vida no hay que quedarse con ganas de nada. Supérate, pierde el miedo, porque la vida es una y no sabemos hasta cuándo la vamos a vivir”, enfatizó Mane de la Parra. Aprovechando que hablaban sobre la pasión musical de su entrevistado, Mar Saura indagó: “¿Vas a cantar algo en Corona de Lágrimas en esta segunda parte?”.

“Va a haber algo de música mía, pero en este caso, Nachito no canta”, comento De la Parra, dejando en el aire cierto suspenso sobre cómo será esa participación. Al final de la transmisión, que durante más de dos años ha tenido como invitados a los artistas y figuras más relevantes de América Latina, Mar Saura preguntó a Mane de la Parra: “¿Vivir es increíble?”. “Vivir es increíble y hay que gozar esta vida”, sentencio.