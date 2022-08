Los Umbides, cuando pa’ Chile me voy

22/08/2022 - 22:24 Pura Vida

Los Umbides se preparan para vivir un momento soñado. Es que la agrupación santiagueña de canto y danzas nativas ha sido elegida para representar al país en el Festival Folclórico de la Patagonia, acontecimiento artístico y cultural que se realizará este viernes 26 y sábado 27 en la ciudad chilena de Punta Arenas.

Y a ese lugar estarán viajando este jueves junto con Destino San Javier, otro de los elegidos para estar en este importante evento.

“Machi” Umbides partirá hacia Punta Arena junto con sus padres “Lechuga” Umbides y Rina Padilla y sus hermanos Benja y Gaby Umbides, todos ellos integrantes de la legendaria formación familiar.

En una entrevista con EL LIBERAL, “Machi” destacó que llevan un show de danza y música, con coreografías de fantasía de bombos, zambas, gatos y chacareras “bien santiagueñas, bailadas por mis padres”, tal como lo resaltó. El espectáculo incluye cuadros de malambos y boleadoras.

“Estamos muy contentos. Hace un mes hemos recibido un mensaje en la página de Facebook de Los Umbides diciendo que se querían contactar con nosotros. Entonces, les paso mi número y me llama un productor de Mar del Plata para comentarnos acerca del Festival Folclórico Internacional que se iba a realizar en Punta Arena, Chile. Me comenta el productor que le pedían desde la organización que lleven a Los Umbides. Me consultó si qué posibilidad existía de que fuéramos nosotros para representar a la Argentina junto a Destino San Javier”, destacó “Machi” a EL LIBERAL al contar cómo surgió este viaje a Punta Arenas para ser parte del encuentro artístico en esa ciudad chilena.

Añadió: “Ha sido una noticia espectacular porque desde la comisión organizadora nos han hecho llamar. Eso es un orgullo enorme para nosotros. Ver que nuestra música, nuestra danza, nuestro arte ha llegado a Chile y nos conocen ahí, es una alegría inmensa”.

“Estamos ensayando para dar lo mejor de nosotros, para representar muy bien a nuestro país y a nuestro Santiago del Estero querido. El sábado 27 nos vamos a presentar. Nosotros vamos a hacer la apertura de la última noche. Estamos súper contentos. Vamos con toda la familia. Además de mis padres (“Lechuga” y Rina) y mis hermanos (Benjamín y Gaby), van con nosotros dos primos, que son Juan Ledesma (toca el bajo) y Santi Carrizo (teclados)”, remarcó “Machi” con inocultable orgullo.

“Machi”, un bailarín santiagueño con reconocimiento mundial, acotó: “Estamos muy entusiasmados. Este jueves 25 ya partimos para Buenos Aires, luego a Río Gallegos y desde ahí nos cruzamos a Punta Arena. Estamos súper contentos de que nuestro arte haya cruzado la frontera. Ya había cruzado antes, como sabes estuvimos actuando para el Circo Du Soleil y para Disney, pero que llegue este proyecto familiar con nuestra música es verdaderamente hermoso”.

“Machi” contó que la comisión organizadora del Festival de Punta Arenas los vio actuar en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Tras regresar de Punta Arena, ya en Gral. Alvear, realizarán su show “Legado” en un teatro de esa ciudad de la provincia de Mendoza.