"UN CRIMEN ARGENTINO" TRAE UN HECHO REAL A LAS SALAS DE CINE DE SANTIAGO

23/08/2022

El policial "Un crimen argentino" pondrá mañana en pantalla, en las salas de cine de Santiago del Estero, una historia real sobre un macabro asesinato ocurrido en Rosario en 1980, que tiene a los grupos de tareas de la dictadura como una línea de investigación que choca con dos funcionarios judiciales encuadrados en el marco de la ley y el derecho, pero que evita caer en lugares comunes.

"El guion me pareció muy intrigante y con mucha tensión, pero también cómo combinaba este caso policial con el contexto. Me parecía superinteresante, porque siempre que está presente la dictadura, como concepto, es muy difícil concentrarse en una historia puntual y acá está superlogrado, está muy presente el Proceso, pero como condicionante de los personajes que hace que actúen de cierta manera o de otra", dijo a Télam Matías Mayer, protagonista, junto a Nicolás Francella, de esta cinta dirigida por Lucas Combina.

Mayer interpreta a un joven secretario de juzgado que investiga apegado a la ley. Su labor la lleva adelante junto a su colega (Francella), bajo las órdenes del juez (Luis Luque), quien recibe la presión política por resolver un resonante caso en vísperas de la Navidad de 1980.

"El personaje de Nico y yo somos los que estamos a cargo de la investigación del caso, lo que se ve interferido por las fuerzas policiales subordinadas a cierto poder. Los intereses cruzados que aparecen entorpecen el desarrollo de la pesquisa. Todo esto tiene que ver con la época en que se desarrolla la historia, no sé si ahora podría ser fácil o no, pero sí que en ese momento había algo más marcado, esto de que de repente te embarraban la cancha y se hacía muy frustrante para los investigadores", comentó el intérprete.

Por su parte, Francella dijo que su personaje "asume el caso con muchísima responsabilidad y ganas de resolverlo" y resaltó que el proyecto le atrajo porque "las historias reales le generan intriga y ganas de informarse".

"Además, en el día a día, te encontrás filmando momentos que sucedieron y metiendo cada vez más en la historia. De los elementos que me atrapan de la película es que sea un policial, verídico y de época, además de estar con un elenco de la hostia y muy variado, de mucho oficio y experiencia", destacó.

Basada en la novela homónima de Reynaldo Sietecase, los funcionarios persiguen el secuestro seguido de muerte del hijo de un importante empresario textil de la comunidad armenia de Rosario. Ante la presión de la opinión pública, el Gobierno militar se ve apurado a resolver el caso antes de la Nochebuena y para eso pone a disposición de los funcionarios judiciales a un grupo de tareas que hace de todo menos cumplir con la ley.

¿Qué elementos tomaste de la novela y del guion para ir construyendo el personaje?

Matías Mayer: No quiero spoilear nada, pero la novela está más basada en el personaje de Mariano Márquez (el investigado). A mí me servía todo lo me metiera en el caso, en esa psicología. Reynaldo tuvo entrevistas mano a mano con esta persona. Siempre me gusta volver a la raíz en casos reales, está bueno volver a donde surgió y a partir de eso se va adaptando y después ya sí me meto en el guion. Es un caso que está muy presente en la gente de la ciudad de Rosario.

El caso no es muy conocido...

En Buenos Aires a cualquier persona que le nombrás el caso probablemente no tenga idea, pero allá sí, es emblemático y está en todas las esquinas. Un poco como el caso de los Puccio en San Isidro, esa sensación de "esto pasó acá". Entonces, filmando en Rosario realmente nos sentíamos empapados de toda esa energía, se te acercaba un vecino y capaz te contaba algo, lo tienen muy presente. Ahí siento que el haber filmado en Rosario le terminó de dar un sentirse metido en ese universo.

En el filme, la actriz Malena Sánchez, encarnará a María, una joven recién recibida de abogada que empieza a trabajar en el juzgado de su tío, el personaje de Luis Luque.

"Es la única mujer en el juzgado y tiene un rol de secretaria con oído curioso, que intenta ganarse un lugar para tener un papel un poco más importante. Tiene también un ímpetu joven de querer cambiar las cosas, pero va cayendo en la realidad de lo que es la justicia durante la dictadura", contó Sánchez sobre su personaje.