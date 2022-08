FLOR PAZ TIENE EL MEJOR ÁLBUM DE FOLCLORE

25/08/2022 - 02:39 Pura Vida

En 2018, Flor Paz ganó como "Mejor Artista Nuevo", con su disco Despertar, y ahora, cuatro años después, "Soy Semilla" la hace merecedora del Premio Gardel a "Mejor Álbum Artista de Folclore", un título que, según dijo, la compromete aún más con sus raíces. A horas de haber vivido una emocionante ceremonia, a la que concurrió sin la esperanza de ganar, la hija del "mansero santiagueño", Onofre Paz, habló con EL LIBERAL, sobre su presente y su futuro.

¿En qué momento de tu vida llega este segundo Premio Gardel?

Llega con un tercer disco, un premio que no me lo esperaba porque en la categoría "Mejor Álbum Artista de Folclore" compartía terna con Pedro Aznar y Teresa Parodi, que son dos grandes, así que era muy difícil. Por eso yo había ido a disfrutar (de la ceremonia). No me lo esperaba. Me tomó muy por sorpresa; aunque fue un disco en el que trabajé mucho. Me llevó mucho tiempo hacerlo y una vez que salió estuve tratando de difundirlo mucho, de sacarle a cada canción el provecho más lindo, porque es un material que fue creado con mucho detalle, así que sentí que era un buen momento este año para desmenuzarlo y aprovecharlo. Y se está coronando de una manera increíble para mí.

¿Qué significado tiene para vos este reconocimiento?

Este es un disco en el cual, creo que de todos los trabajos musicales que yo he hecho es en el que más me la jugué porque trabajé con un productor que se llama Juan Blas Caballero, que hizo una mixtura entre folclore y unos tintes bastante actuales y comprometidos, y fue una jugada muy linda. A nivel emocional tiene mucho desafío de mi corazón, tiene mis composiciones, mis canciones, que creo que es el aporte más emocionante porque uno nunca cree que las obras de uno pueden traspasar. Uno confía, a veces, más en las canciones de otros poetas, y en este disco en particular, menos en una canción, estoy como compositora, en las 8 restantes, ya sea desde la letra o la música. A nivel emocional, luchar por mis obras, y animarme a mostrarlas, no puedo creer que haya tenido este resultado.

¿Qué es lo que te ayudó a creer en tus composiciones?

Esto vino un poco de la mano del productor con el que trabajé mis obras, pero también me hizo compartir con autores, sentarme, instruirme. Tomé muchas clases también. Estuve viendo las composiciones desde otro lado, desde un lugar que nunca lo había visto, que está más allá del sentimiento, escuchando a personas que saben y que te trasladan esa forma de componer y de inspirarse. Me comprometí mucho en formarme en todo este tiempo y creo que eso se nota, tanto en lo vocal, que nunca dejó de tomar clases, y ahora también en la parte musical y compositiva. Me pone contenta porque es un crecimiento más.

Yo todavía estoy en shock. Como sin creerlo. Es mucho lo que uno trabaja por cada material, y yo soy una trabajadora incansable. Cuando subí al escenario a recibir el Premio Gardel dije que sentía que mi presencia ahí representaba a todas las artistas nuevas, mujeres y varones, a todos los jóvenes que trabajamos no solo desde lo musical sino que somos productores de nuestro propio proyecto.

¿Es muy apresurado preguntar ya por el futuro?

En breve voy a estar sacando una canción de este disco con otro artista, de quien no puedo revelar aún su identidad. Solo decir que él eligió el tema "Alma", que es de mi autoría y que para mí representa un placer. Ese video vendrá a "finiquitar" el recorrido del disco, y después vendrá el álbum nuevo. Siempre estoy "cocinando" canciones.

No se tenía fe, y le evitó el viaje a Onofre Paz

Aunque el aliento de Onofre Paz, su padre, a creer que todo es posible la acompañó siempre en su carrera, Flor, veía muy difícil su terna, por lo que le pidió a su padre que no viajara a Buenos Aires para acompañarla. “Está feliz, muy contento. Es mayor, yo no quería que se movilizara tanto, no me tenía tanta fe. Y gané. Pero siempre está presente en mi vida. Él me enseñó a mantener la humildad, y a soñar que no hay nada imposible. Para él no hay inalcanzable”, contó la artista.