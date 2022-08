Susana no quiere más realities musicalesenTV

25/08/2022 - 02:38 Pura Vida

Susana Giménez está acostumbrada a hablar sin rodeos. Por eso, cuando en el debut de Red Flag, el nuevo programa de Luzu TV, conducido por Grego Rosello, con Belu Lucius, Tuli Acosta y Agustín Franzoni, le preguntaron sobre su vuelta a la televisión abierta, la diva se despachó con un filoso comentario. "La verdad que no sé. No quiero hacer lo que me habían ofrecido, porque era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por televisión", dijo Susana sin nombrar ni a la "La Voz Argentina", que se emite por Telefé, ni a "Canta Conmigo Ahora", el reality con el que Marcelo Tinelli volvió a eltrece; aunque para buen entendedor, pocas palabras bastan.

No obstante, la diva de la televisión argentina sigue ganando espacio en el streaming, ya que además de sus especiales, "Susana, Invitada de Honor" que graba para Paramount+ también viajó hace poco a México para ponerse al frente del reality de humor "LOL, si te ríes pierdes", que se emitirá por el streaming.

Precisamente Grego Rosello compartió con Susana las grabaciones de ese nuevo certamen con humoristas famosos, experiencia que le permitió comprobar que la conductora es reconocida no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica.

"La gente recuerda todo con alegría. Y recuerda, sobre todo, esos llamados, el agarrar el cupón y las cartas. Recibimos el premio Guinness de los récords porque me escribieron 33 millones de personas. Eso fue increíble", contó la diva sobre sus inicios con "Hola Susana", en respuesta a los halagos que le regaló Rosello. Y no descartó la posibilidad de volver a la televisión con un formato por el estilo. "Vamos a hablar con Darío Turovelzky", dijo en alusión al Director de contenidos de ViacomCBS.

Por lo pronto, Giménez disfruta de estos proyectos de emisión limitada que está grabando para distintas plataformas, como el que compartió y estrenó junto a Sebastián Yatra, en Paramount+, bajo el título "Susana, Invitada de Honor"; y de su regreso a las tablas en Uruguay con la obra "Piel de Judas", que protagoniza junto a Antonio Grimau y Julieta Nair Calvo.