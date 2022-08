Sujatovich se sacó una "espinita" con el Gardel

26/08/2022 - 21:10 Pura Vida

Conociendo Rusia, el proyecto que funciona como un alter ego para las canciones de Mateo Sujatovich, cosechó sus primeras estatuillas en los Premios Gardel con "La dirección", distinguido como el "mejor álbum artista de rock" y por su portada, y acaba de anunciar una segunda función en el Movistar Arena para el 16 de diciembre, que se suma a la fecha del 5 de noviembre.

"Es muy loco y muy fuerte recibir este premio. Estoy muy contento porque me había quedado con la espina de no haber recibido ninguno con 'Cabildo y Juramento' que había tenido siete nominaciones. Siento que me saqué una pequeña espinita con este Gardel", resumió el músico, en diálogo con Télam.

Para el "Ruso", a quien el público televisivo lo vio acompañando a Lali Espósito como Co-Coach durante los Playoffs de "La Voz Argentina", tuvo un condimento especial haber competido frente a Andrés Calamaro ("Dios los cria"), Fito Páez ("Los años salvajes") y el fallecido Palo Pandolfo ("Siervo"): "Estuvo buenísimo haber compartido esta categoría con estos 'mostros' del rock argentino y que me hayan distinguido a mí", señaló.

Como si fuera poco, la familia Sujatovich festejó por partida doble, ya que su hermana Luna se llevó otras dos estatuillas de la mano de "Desafío guerrero", su disco debut, con el que se impuso como "mejor álbum canción de autor" y "mejor álbum instrumental-fusión-world music": "Con Luna nos matamos a besos y abrazos. No lo podemos creer", festejó.

"La dirección", que obtuvo nominaciones por "Se me hizo tarde" ("Mejor canción del año") y el trabajo de su productor Nico Cotton, empezó a gestarse durante la pandemia, inspirada en los afectos, y con una guitarra acústica de los años 40 que Mateo empuñó para crear las canciones del nuevo repertorio.

"En 4 o 5 días hice 2 canciones con esa guitarra: una fue 'Mundo de cristal' y la otra 'Los amigos', que salió por estar mucho tiempo en casa, revisitando un montón de historias y escribiendo un poco sobre la amistad. Lo mismo con 'Mi casa, tu casa', donde están presentes los amigos y los afectos. Para mí fue un modo de acercarme como pude a los vínculos que me importan", dijo.

Tras cuatro funciones consagratorias en Teatro Gran Rex, Conociendo Rusia también saldrá de gira por Paraguay, Ecuador, Colombia y España.