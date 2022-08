"House of the Dragon" tendrá segunda parte

26/08/2022 - 21:14 Pura Vida

La serie de alta fantasía "House of the Dragon", precuela de la exitosa "Game of Thrones" que tras el lanzamiento de su primer episodio el domingo pasado se convirtió en el estreno para la pantalla chica más visto de la plataforma de streaming HBO Max, ya fue renovada para una segunda entrega.

Según reprodujeron medios especializados estadounidenses, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva del área de programación de HBO, señaló en declaraciones a la prensa que se encuentra "más que orgullosa de lo que el equipo de 'House of the Dragon' logró hacer en la primera temporada".

"Nuestro fenomenal elenco y equipo técnico se enfrentó a un desafío masivo y superó todas las expectativas, entregando una serie que ya se estableció a sí misma como una infaltable para ver. No podríamos estar más entusiasmados de continuar dándole vida a esta saga épica sobre la Casa Targaryen con una segunda temporada", añadió Orsi sobre la novedad.

Hasta el momento, tanto en la señal premium HBO como en la plataforma, "House of the Dragon" superó las 20 millones de visualizaciones de su capítulo estreno, mientras que en América Latina también pasó a ocupar el primer puesto entre lo más visto, con un 60% más de audiencia que había tenido el debut de la segunda entrega del drama juvenil "Euphoria".

La historia de la tira gira en torno de la poderosa familia de ascendientes de la famosa Daenerys Targaryen, la "Madre de los dragones" de "Game of Thrones", y sigue los inicios de la descomposición interna del clan luego de mantenerse durante un siglo como líderes indiscutidos de los Siete Reinos que componen el ficcional continente de Westeros, en el universo creado por el escritor George R. R. Martin.