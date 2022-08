Huguito Flores: "Le doy gracias a Dios por todo lo que me pasa"

27/08/2022 - 21:21 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami





El músico santiagueño Huguito Flores no oculta su felicidad de poder subirse al proscenio del teatro 25 de Mayo el próximo 8 de septiembre para celebrar sus veinte años de trayectoria.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Flores, oriundo de Campo Gallo, habló de su pasado, de ese amor incondicional por cantar, de su presente y de ese futuro promisorio que tiene.





-"Me gusta cantar para la gente", me decías en el inicio de la entrevista. Una expresión que habla muy bien de vos y que nace desde el corazón.





Creo que soy un bendecido. Le doy gracias a Dios por todo lo que me pasa. Desde chiquito cantaba. En mi adolescencia cantaba. Llegó un momento en que cantaba en la esquina y con mucha pasión. Hoy lo hago con ese mismo sentimiento aunque ahora soy profesional, pero esa pasión que tengo desde niño no la pude sacar. Tengo esa pasión de cantar en cualquier lado. Me piden una canción y no puedo decir que no. Está en mis genes eso de querer cantar.





-Con esa pasión, dedicación y entrega sigues enamorando al público…





Yo siempre busqué cositas para decir y tener complicidad con el público. La gente lo ha adoptado. Entre ellas "te sigo enamorando" y "somos nosotros, señora". La gente siempre me lo recuerda y eso me hace inmensamente feliz.





Gira nacional e internacional





Huguito Flores, después del teatro 25 de Mayo, se prepara para realizar una gira por distintos puntos de la Argentina. Hasta diciembre tiene la agenda completa de shows. Su meta es además llevar su guaracha con toques de chamamé y también de música norteña a nivel internacional. "En eso estamos", adelantó a EL LIBERAL acerca de las negociaciones que realiza para hacer conciertos fronteras afuera de su país.





El vestuario





La ropa que utiliza Huguito para sus presentaciones es otro rasgo de su identidad artística. "Yo siempre me hice cargo. Nos juntamos todos a comprar la misma ropa. Son chicos jóvenes, quieren vestirse a la moda. Me acomodo a ellos, al estilo que usan. Con el saco, los pantalones chupín, los corbatines. No tengo la edad de los pibes, pero me acomodo. Como les digo a ellos, soy viejito, pero tengo toda la onda. Hoy llegamos a personas de otros niveles sociales. No son iguales todos los bailes. Todo va evolucionando".





Campo Gallo





Orgulloso de la comunidad en la que nació, Campo Gallo, agradece infinitamente a sus coterráneos por aceptar su propuesta musical. "Estoy orgulloso del lugar de donde vengo. Amo a mi pueblo y a su gente", destacó.









ES FUROR EN FACEBOOK E INSTAGRAM, YOUTUBE Y

SPOTIFY UN VERDADERO FENÓMENO EN LAS REDES SOCIALES

Huguito Flores agradece infinitas veces el apoyo del público que lo acompaña desde sus albores, en el recordado grupo “Fenyxs”, hasta la actualidad como Huguito Flores: El Supper. Ese respaldo recibido de la gente lo ha convertido en un elegido y también en un fenómeno a la hora de convocar, tanto en sus conciertos presenciales como también en las redes sociales. * “Manos de Tijera” se estrenó el pasado julio, y junto a los demás videos del ar t i sta, suman un 1.300.000 visualizaciones.

* En los primeros meses de la pandemia, sus fans crearon un grupo de WhatsApp que llegó a los 45 mil participantes * En este 2022 las canciones nuevas se volvieron las más escuchadas apenas a un mes del estreno. En YouTube, con 41 mil suscriptores, las múltiples vistas de sus seguidores alcanzaron un número récord: el millón de reproducciones. Si bien en un principio no tenía Facebook ni otras redes sociales, actualmente posee cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y su propio canal de YouTube. “Simplemente no le daba la importancia que le tenía que dar profesionalmente”, aseguró.









ETAPAS DE CRECIMIENTO ARTÍSTICO

A temprana edad ya mostraba sus dotes cantando folclore. El tiempo lo llevó a recorrer diferentes escenarios ûaños 90- s i e n d o l a voz de “Fenyxs”, un grupo al estilo de cumbia norteña. * Comenzó con la música desde niño. Hace 20 años que la guaracha se convirtió en la principal pasión y trabajo; y un lustro que su camino como solista lo tiene entre los elegidos del público.

* En 2003 recibió la propuesta de integrar una banda bajo e l nombre “Súper Quinteto”, grupo que tomó rápida popularidad con un notable éxito a nivel nacional. En diciembre del 2005 todo el grupo se radica en la provincia, pero ya en con un nuevo nombre : “ E l Súpper”. * En 2007 adoptan enteramente el nombre “El Súpper de Oro” y siguen recorriendo el país de norte a sur. De esta man e ra g raba ron desde 2003 para los sellos más importantes, tanto como “Súper Qu i n teto” y 12 discos posteriores como “El Súpper de Oro”. * Durante el 2017, Hugo decide comenzar un nuevo camino, teniendo muy buena aceptación del público con su nueva propuesta “Huguito Flores El Súper”.

* En el 2020 lanzó su primer disco titulado “Te sigo enamorando”, con el sello del Norte Producciones. * Autor de más de 65 temas. Con público que escucha sus canciones en Chile, España, Italia, Uruguay, Bolivia, Paraguay; y en Argentina, desde Buenos Ai res, Córdoba y Santa Fe principalmente, demuestra no solamente el crecimiento sino la fidelidad al estilo que propone el súper santiagueño de la guaracha. No es noticia que la guaracha es el género por excelencia en nuest ra provincia, pero sí lo es que un artista del ritmo sea el elegido entre las escuchas en las plataformas digitales.