Hugo Flores: “el Teatro 25 de Mayo es un templo de Santiago del Estero”

27/08/2022 - 21:25 Pura Vida

-¿Cómo te sientes al poder llevar tu música al teatro 25 de Mayo?





Es muy grato, muy lindo. Es el teatro 25 de Mayo, un templo en Santiago del Estero. Han estado aquí artistas nacionales e internacionales. Es un lugar muy lindo para reencontrarme con mi público, con mis amigos y con gente que por ahí no puede ir a verme a un baile, pero que aquí tendrá la oportunidad para ver el espectáculo de Huguito Flores. Estoy muy feliz y ansioso de que llegue el día para poder brindar esas casi dos horas de show que vamos a estar ofreciendo.





-¿Cómo has concebido ese concierto de dos horas que vas a brindar?





Voy a hacer un repaso de mis discos anteriores y de las etapas de otros grupos en los que estuve, porque he dejado muchas canciones, las clásicas, que la gente las tiene en su memoria y la buscan también en YouTube. Siempre me las piden. También vamos a presentar las nuevas canciones de "Inimitable", mi tercer disco como solista. La gente me pide las canciones nuevas en las provincias a las que voy, incluida Santiago del Estero.





-Parafraseando a "Volver", veinte años no es nada, imagino que debe haber sido febril el camino recorrido para llegar adonde estás hoy.





En el camino andado he tenido piedras y flores. He sabido mantenerme, he sabido aguantar, he sabido confiar en mí y en lo que hacía. Siempre digo que soy como un vendedor: te tengo que convencer para vender.





-A propósito de la comparación con el vendedor, ¿cuál crees que ha sido la mejor oferta que hiciste al público para convencerlo de tu música?





Trato de ser uno más. Yo tengo mucho contacto con el público, de saludarlos. A muchísimos los veo en distintos bailes. Me gusta cantar para la gente. Me asombro al ver el aguante y fidelidad y el cariño que la gente tiene conmigo.