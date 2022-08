Eduardo Santacruz: un actor mexicano en la piel de un militar argentino

27/08/2022 - 21:41 Pura Vida

Eduardo Santacruz ya se adentra en su personaje de un militar argentino para la película que protagonizará y que será rodada en México y Argentina.

El actor mexicano adelantó a EL LIBERAL aspectos de la historia del filme que estará ambientado en la dictadura militar argentina.

En octubre repondrá "Morir por cerrar los ojos", obra del dramaturgo Max Aub en la que se abordan temas como la migración, la guerra, la xenofobia.

Aquí compone a cuatro personajes distintos: Inspector, El Griego, Teniente y General.





-¿Te inclinas por componer a personajes formales, torturados, misteriosos, sufridos o excéntricos?





Me dan muchos trabajos de malo. En "El Señor de los Cielos" hacía de villano. Me llegan muchos casting de ese tipo. Uno, como actor, tiene que salir de la zona de confort y, seguramente, tiene que sorprenderse a uno mismo. Es importante eso. Es muy divertido cuando uno no quiere lucir desde la arrogancia, desde el ego sino desde el interpretar un personaje con lo que hay.





-¿En "Como dice el dicho" es un personaje totalmente opuesto al de Reynoso, el de "El Señor de los Cielos"?





Completamente. Reynoso era un hombre que tenía una misión en la vida. Su ambición no era ser un narcotraficante Ese era un medio para poder conseguir dinero para poder comprar armas y poder lograr un cambio en la Nación. "Lo estoy haciendo por algo más grande que yo y si en este medio tengo que traficar mujeres, niños, drogas, armas y tiene que morir gente para yo poder conseguir dinero para poder conseguir esto que va a cambiar a la Nación, pues que sea así". Mucha gente ha muerto en este país. Entonces, él lo hacía por algo más grande. Para resumirlo, cada persona se cuenta algo distinto para poder justificar, en este caso las atrocidades.





-¿Cuáles son los proyectos que tienes para el 2022?





Seguimos con la obra de teatro "Morir por cerrar los ojos", que ahora hicimos una pausa. La retomaremos en octubre y muy posiblemente en Madrid y algunas otras ciudades de España. Luego regresamos a México con esa obra. Además, tengo dos series de televisión, una que ya está confirmada y la otra que está casi por confirmarse. Tengo una película que grabé y que tiene que ver con Argentina y con hechos que sucedieron con Videla (Jorge Rafael, expresidente de facto de Argentina). Es muy linda. Ya grabamos el piloto. Justo ahí interpreto a un militar que tiene que ver con estas detenciones que se hacían, con supervisiones en los coches. Está relacionado con un apagón muy grande que hubo. Es un proyecto muy lindo. Estamos iniciando fecha para iniciar el rodaje. Me imagino que será para finales de año.





¿Es un militar argentino o mexicano?





Argentino.





-¿La filmarán en Argentina o en México?





Una parte se filmará en Argentina y la otra en el norte de México. El piloto de la película se filmó en México.









Eduardo Santacruz: “Yo no dejo de soñar. Siempre persigo

mis sueños. Es importante soñar y mantener esos anhelos”





Eduardo nació en Baja California, México; a los 12 años decidió dedicarse a la actuación. Se preparó en las escuelas de actuación en Londres, Madrid y Los Ángeles. Estudió bajo la tutela del argentino Juan Carlos Corazza. -¿Cuál es tu concepción acerca de no abandonar los sueños, y sobre el éxito? Yo no dej o d e s o ñ a r. Siempre persigo mis sueños. Es importante soñar y mantener esos anhelos. Es verdad, como decía Juan Carlos Corazza, entre más crece uno más sueños se le va rompiendo. Yo soy una persona que sueño. En cuanto al éxito, para mí ser exitoso significa ser feliz haciendo lo que hago y que esto que hago le dé a las personas lo que quiere y lo que necesita. Si yo puedo hacer que las personas tengan lo que necesitan y lo que quieren y haciendo eso yo soy feliz, soy una persona muy exitosa. Si yo no soy feliz soy miserable o si yo pienso en mí nada más, pero no aporto nada al grupo, eso no es felicidad sino es egoísmo y arrogancia.