Wons: "Gordo y obeso no son malas palabras"

29/08/2022 - 21:17 Pura Vida

El lamentable comentario que el Dr. Alberto Cormillot compartió durante su paso por el programa que Flor Peña conduce en América TV, con el que dio a entender que las mujeres gordas no sufren acoso en el trabajo, hizo que las miradas volvieran a posarse en los casos de discriminación que aún enfrentan las personas con sobrepeso, como la actriz Mirta Wons, que contó sobre el "gordoodio" que experimentó durante el vuelo que la traje de regreso desde España, donde estuvo presentando junto a Moria Casán la obra "Julio César", de José María Muscari.

"Yo tenía determinado asiento asignado, porque soy grande. La producción del teatro San Martín lo había dejado seleccionado. Necesito espacio para las piernas y los asientos son muy chicos. La aerolínea me cambió de asiento y me la hizo muy difícil, porque además protesté en el mostrador. Después, ¡hasta me chequearon contra explosivos! Me castigaron por eso, por haber reclamado el asiento que la producción ya había pagado. ¡Me mandaron a un asiento en el que no entraba ni un chico!", planteó indignada la actriz en diálogo con Agustina Kämpfer para "Algo que contar" (IP).

"Me castigaron por pedir un asiento para mí, que tengo características especiales. Por suerte se está pudiendo hablar de esto, pero se sigue viendo. El maltrato y el bullying no necesariamente son decirte '¡gorda!'", explicó. Además, destacó que "gordo y obeso no son malas palabras".

En ese marco, Agustina le consultó la veracidad del rumor a cerca de que "un productor una vez te dijo algo realmente agresivo: si, como actriz, vos cobrás por kilo. Y cuando adelgazaste te dijo que vos le servís gorda". "Sí, es cierto", dijo y sumó: "En ese momento reaccioné y me echó, por supuesto. No soy muy buena con el maltrato. Soy justa, pero la justicia se paga caro, más si sos gordita y simpática".

"Seré gordita y simpática, pero no soy estúpida", enfatizó. Y profundizó sobre su sentir: "Hay cierta cosa de que el gordito debe ser más idiota que los demás. O de sentir que le tenés que caer bien a todo el mundo, entonces haces un plus".

"Ahora esto por suerte se está haciendo más visible, igual no es más fácil. Inclusive yo lo puedo poner en palabras ahora, antes lo tenía totalmente naturalizado. Toda la vida te tratan mal", concluyó.

En su posterior descargo, Mirta sumó: "Mi trabajo es actuar personajes. No trabajo de gorda. En mi vida privada y profesional sufrí faltas de respeto, como casi todas las personas que no correspondemos a la categoría de cuerpo hegemónico. Mi respuesta siempre fue contarlo y seguir adelante. Así lo hago ahora".

Además, subrayó: "Nunca hice de mi condición física una bandera. Justamente porque no es impedimento ni requisito para actuar". Actualmente brilla junto a Moria Casán.