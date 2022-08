Lali, en rumores de polémico romance

29/08/2022 - 21:26 Pura Vida

Los fotógrafos encontraron a Lali Espósito y a Wos muy juntos tras el show que la jurado de "La Voz Argentina" brindó en el Movistar Arena, y fue suficiente para que comenzaran a tejerse conjeturas sobre un nuevo romance. Pero el amor vendría con polémica en cola, porque el cantante estuvo relacionado en el pasado con la íntima amiga de la actriz, Eugenia la "China" Suárez.

"Después del show no se podían despegar; estaban abrochados, me contaron los que los vieron. Fue indescriptible lo que pasó esa noche", dijo Guido Záffora, en el programa "Es por ahí" y mostró una foto donde se los veía abrazados en el palco VIP. "En un momento los vi y ahí hay energía sexual, de que está empezando algo", dijo.

Y añadió filoso: "La China tuvo un romancete con Wos. Ellos lo desmintieron, pero todo da a entender que sí estuvieron". El cantante habría sido el tercero en discordia entre Suárez y Benjamín Vicuña.

Mientras, Lali recibió una sorpresiva crítica encubierta por parte del actor Esteban Lamothe, quien dio "me gusta" al tuit con el que una usuaria opinó sobre el "ChapeTour". "Me van a cancelar, pero me da mucho cringe que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows", escribió la seguidora, y Lamothe le dio like, según Estefanía Berardi.