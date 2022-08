Gil, un hombre que está sometido por su mujer

30/08/2022 - 21:51 Pura Vida

El actor Juan Gil, quien estelariza la telenovela “La herencia” y conduce el programa “Siéntese quien pueda”, habló con la actriz y presentadora española Mar Saura sobre sus trabajos.

Gil, entrevistado por Saura en “Charla increíble”, destacó lo que significa para él “La herencia”.

“Ha sido la cereza en el pastel porque es un gran personaje. Hago de un hombre que está sometido por su mujer. La herencia se terminó en México hace un mes, y ya ha comenzado a transmitirse por Univisión en Estados Unidos: hoy somos la telenovela número uno en todo el país”, afirmó orgulloso Julián, quien interpreta a Próspero Millán.

Al ser consultado acerca de lo que significa el éxito para él, Gil manifestó: “Es estar en paz. Estar en mi casa y sentirme en paz; ir al set de grabación y estar en paz ahí o incluso cuando estoy en la fila del supermercado y me siento tranquilo. Para mí, eso es el éxito. Estamos vivos porque vivir es increíble”.





“Yo fui padre a los 15 años”

Al inicio de la conversación, Mar Saura cuestionó a Julián Gil sobre los comienzos de su carrera, una fructífera trayectoria que se remonta a los inicios de los años 90.

“Si no nos conocemos, no sabemos hacia dónde queremos ir. Tú desde el principio, o desde el inicio de tu carrera y de tu vida personal, ¿lo tuviste clarísimo, Julián?”, preguntó, a lo que el argentino replicó: “Yo fui padre a los 15 años, y en ese momento pasaron muchas cosas que hicieron que mi vida cambiara. Con el tiempo empezaron a surgir oportunidades, empecé a darme cuenta de que me llamaban para películas y para obras de teatro”.

Con experiencia trabajando como modelo, intérprete de películas, series y telenovelas, así como empresario, Julián es un ejemplo de que tener objetivos claros es clave para potenciar todos los talentos que posee una persona. Así, esa mirada convencida le ha permitido participar en una de las producciones de habla hispana más exitosas del momento, como dejó ver Mar Saura en su entrevista.