EN EL NOMBRE DEL PADRE, “PASTORCITO” HOMENAJEARÁ AL REY PASTOR LUNA

31/08/2022 - 21:02 Pura Vida

"Los homenajes se hacen en vida", sostiene Héctor "Pastorcito" Luna, hijo del gran chamamecero santiagueño Pastor Luna. Y es con esa convicción que este sábado 3, a las 21, en el teatro 25 de Mayo, le rendirá un tributo a su padre que hoy se repone tras haber sufrido un ACV.

"Pastorcito", en una entrevista con EL LIBERAL, destacó que hará un reconocimiento a la trayectoria de su papá con La Banda del "Rey Chamamcero", a cuyo frente se encuentro él.

-¿Qué te llevó a prepara este homenaje a tu padre?

Como dicen todos, los homenajes se hacen vida. Nada mejor hacerlo ahora que lo tenemos a Pastor. Vamos a hacer un repaso de todos sus discos, Desde 1985 hasta la fecha lleva 35 discos grabados. Ha recibido discos de Oro y de Platino a lo largo de su trayectoria.

-¿Qué temas son los que más les solicita la gente del repertorio amplísimo de Pastor?

La gente pide los temas de antes, entre los que se destacan "Mi querida Añatuya" y "Así toca Pastor Luna". Después está "Changuito perdido", del que todos dicen que es el himno de Pastor. Cada zona tiene su chamamé, donde él le hace su música.

-¿Cómo has preparado el espectáculo para este 3 de septiembre en el teatro 25 de Mayo?

Es algo nuevo para nosotros tocar en un teatro porque estamos acostumbrados a las bailantas y a hacer lo que salga en el momento y lo que la gente te va pidiendo en el momento No vamos con un repertorio armado. Ahora, para el teatro 25 de Mayo, hemos preparado un repertorio. Seguramente, la gente va a querer escuchar un tema que no lo preparamos, pero lo podemos hacer igual.

-¿Qué representa para vos ser el portador del legado musical de tu padre?

Es una responsabilidad muy grande de estar ocupando este lugar. Mi viejo ha tenido un problemita de salud que lo ha dejado, por ahora, fuera de los escenarios. Y la responsabilidad ha caído en mí. Detrás de mí tengo una banda de músicos extraordinarios que está conformada por mi hermano Pablo Luna, mi tío Carlos Ricardo Luna que está desde el principio con mi viejo, Nilo González, José Milla, Jorge Belizán y Sebastián Leguizamón.

Acerca de Pastor

Pastor Luna, el rey chamamecero, nació en Lote 39 (actual localidad de "Buen Paso"), en Añatuya, departamento General Taboada, provincia de Santiago del Estero. Músico acordeonista y compositor, identificado con el chamamé y la música del litoral.

Comenzó con la música gracias a sus tíos maternos, quienes en cada fiesta del pueblo natal se encargaban de animar las fiestas con sus guitarras.

Hijo de Antonio Luna y Victoria Garnica, quienes le enseñaron el respeto y la humildad, ante todo, y gracias a ello mantiene su éxito incomparable que comenzó cuando grabó su primer larga duración en el año 1985 y desde entonces no para de cosechar éxitos año tras año, pues ya lleva más de cuarenta discos editados, recibiendo las distinciones de discos de oro y de platino e innumerables reconocimientos a nivel nacional.

Creador de un estilo único que hace bailar a sus seguidores en cada presentación, encargado de hacer perdurar las costumbres y tradiciones del interior del suelo santiagueño. Desde niño abrazó la música y participó de esos fogones encendidos, no solo por el fuego sino por la pasión por las chacareras y el chamamé, que animaban sus tíos.

Pastor Luna no ha parado de crear éxitos tras éxitos y de consolidarse como compositor e intérprete del chamamé. "Estoy agradecido de Dios de poder hacer lo que me gusta y que encima me paguen por ello. Estoy agradecido a la gente por acompañarnos siempre. Jamás paramos un fin de semana. Estamos en bailantas, festivales y en distintos lugares", supo expresar.