Soledad causa furor con su transformación física

Soledad Pastorutti atraviesa no solo una transformación en su carrera musical sino también en su estética. Lejos de la bombacha de gaucho y el poncho que usaba en sus primeras presentaciones, hoy despliega sensualidad y un cuerpo esculpido a fuerza de mucho entrenamiento, según lo muestra en sus redes sociales.

Estos cambios estéticos hicieron que muchos ojos se posaran sobre ella y le regalaran elogios, subidos de tono, como el que le hizo saber Diego Poggi durante una entrevista por Twitch, a raíz de las instancias finales que transita el reality "La Voz". "¿Puedo decir algo que es polémico, pero es con todo el respeto del planeta? Todos en el chat dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos ´alta milf´", lanzó el conductor, en referencia al término con el que se denomina en inglés, a las "madres deseables". A lo que, Soledad dijo: "Me gusta eso, me encanta".

Y compartió una anécdota de la adolescencia, que vivió con quien actualmente es su vestuarista. "Es mi mejor amigo, con quien hice el secundario, y cuando éramos adolescentes, salíamos del cumpleaños de 15 de una amiga y todos se habían ido con alguien, salvo nosotros dos, éramos los más feos del grupo. Y este guacho me mira y me dice: ´encima con lo fea que estás vestida...´. Hoy es la persona que me viste y que ha convertido al patito feo, no digo en algo lindo, pero en esto que ven hoy acá. Estoy orgullosa de escuchar esos comentarios porque me costó un montón".

Recientemente, un seguidor criticó sus looks, señalándole que perdía su esencia. Al respecto, dijo: "Yo siempre fui así, lo que pasa es que cuando empecé a cantar tenía un vestuario que tenía que ver con el folclore, que es la música que nunca voy a dejar de hacer. Pero también me propuse otra cosa, que creo que es revolucionario: así como todo cambia, ¿por qué en el folclore hay que vestirse siempre con un poncho y taparse y no poder mostrar sensualidad?", explicó. Y al usuario le respondió: "Respeto tu punto de vista, pero estoy segura de que hace rato no me seguís de cerca. Es imposible cambiar la esencia".