Toti Ciliberto hizo de un problema de salud, un trampolín

Toti Ciliberto, el comediante que conquistó miles de corazones a través de VideoMatch, allá por los 90, se muestra en público con una figura renovada: bajó 25 kilos, y piensa seguir cuidando su alimentación.

Pero el resultado no fue a partir de una búsqueda de pérdida de peso, sino a raíz de un problema odontológico, cuyo dolor le quitaba el apetito o lo obligaba a elegir mejor qué comer.

"No es que lo decidí, sino que no me quedó otra alternativa. Me ayudó, en principio, una retracción de encías que me hizo ir dos veces por semana al odontólogo. Y eso hizo que volviera, a veces, dolorido, sin ganas de comer y me alimentaba con caldo", dijo Ciliberto, según lo reflejó el diario El Argentino. Y sumó: "Volvía desganado por lo invasivos que son los tratamientos. Y eso empezó a deshincharme, a bajar de peso y ahí me entusiasmé. Pero ya lo tenía pensando, obviamente, por un tema de salud. La comida es una adicción muy fuerte y se hace muy complejo dejarla".

Para llegar a los resultados de los que hoy disfruta, Toti tuvo que cambiar sus costumbres alimenticias. "Fui entendiendo qué alimentos son mejores y peores para el organismo, que hay algunos que son más saludables que otros. Y comencé a manejarlo comiendo mejor, más sano", explicó. Y aseguró que tiene pensado continuar en esta línea, aunque reconoció que la comida es la peor adicción. "Tenerla en el plato, tenerla enfrente hace que sea muy complejo. Toda ayuda terapéutica o psiquiátrica, de acuerdo con la situación por la que el cuerpo de uno este pasando, siempre va a ayudar y a contener", dijo.