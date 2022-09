Jorgelina Aruzzi ya está cerca de “dardo” para hacer “casados con hijos”

01/09/2022 - 20:46 Pura Vida

No debe haber comedia por la que el público aguarde más que por “Casados con hijos”.

Tras el primer intento de llevar al teatro a los personajes con los que Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío y Luisana Lopilato y Marcelo De Bellis conquistaron a la platea televisiva, el cual fue frenado por la pandemia y por los entredichos con otra de sus protagonistas, Érica Rivas, quien finalmente no será de la partida, el elenco ya está completo, con la incorporación de Jorgelina Aruzzi.

La apuesta será el rescate de la risa, algo en lo que la actriz tiene mucho entrenamiento. Para que los fanáticos de la tira no empiecen con las comparaciones, los productores ya aclararon que Jorgelina no será el reemplazo de Érica Rivas, por lo que su personaje no se llamará María Elena Fuseneco, sino que será alguien completamente nuevo dentro de la historia.

En los últimos días, el productor Gustavo Yankelevich conversó en un móvil con el programa LAM y adelantó sobre el papel que jugará Aruzzi.

“Es la nueva pareja de Dardo, que es el vecino de Pepe (Francella) y a partir de ahí, todo lo que sucede con ese personaje, pero no es un reemplazo”, dijo. Y siguió: “Es un personaje que nada que ver al de Érica, no es amiga de Moni. Llega del exterior”. Por otra parte, aclaró que “Casados con hijos” tendrá funciones sólo en Buenos Aires, por lo que los fans del interior del país tendrán que viajar a la Capital Federal para disfrutar de la obra.

“Empezamos la noche de Reyes y terminamos el último domingo de febrero porque Luisana (Lopilato) no puede hacer más que ese tiempo. Son más o menos 80 funciones. No habrá gira”, explicó. Cuando le preguntaron sobre el porqué del alejamiento de Rivas, Yankelevich señaló: “Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo con Érica, empezamos a buscar a alguien... Una actriz para que haga un personaje que no tiene nada que ver con lo que hacía Érica”, insistió el exmarido de Cris Morena. Mientras Jorgelina Aruzzi entra en sintonía con el guion junto a su compañero Marcelo De Bellis, el resto del elenco, Florencia y Guillermo, ya fueron grabando algunos spots publicitarios, igual que Coqui y Paola Argento, encarnados por los hermanos Lopilato.

“Lindo reencontrarnos, Jor querida”, expresó De Bellis en las redes junto a una foto que los muestra juntos. Por lo que se sabe hasta ahora, Dardo se separó de María Elena y en Europa el destino lo cruzó con Azucena, su nuevo amor, que viajará especialmente a la Argentina para conocer a los Argento.

Jorgelina viene de protagonizar la exitosa telenovela de Telefé, “El primero de nosotros”, donde desplegó su gran potencial artístico. Sin embargo, mucho la recuerdan todavía con una sonrisa por el personaje que interpretó en “Educando a Nina”, junto a Griselda Siciliani y Verónica Llinás, con quienes compartía escenas llenas de humor. Casados con hijos debutará en el teatro Gran Rex el 5 de enero a las 20.30. Las entradas en las primeras filas cuestan $10 mil, mientras que el Super pullman de las filas 1 a 5 están a $8 mil. Para quienes no cuenten con ese dinero, podrán optar por la Platea lateral o el Super pullman de las filas 6 a 10 a un costo de $6 mil.





Por qué se fue Érica Rivas

Apenas había surgido la posibilidad de llevar “Casados con hijos” al teatro, la actriz había hecho escuchar su voz para expresar su deseo de hacer un humor diferente, ya que para ella estaba desactualizado con los tiempos que corren.

Después anunció: “Me echaron por romper las pelotas” y hasta acusó al director de tratarla de feminazi por pedir algunas modificaciones en los libretos. “No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír, pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso”, había dicho Rivas en su paso por el programa “Caja Negra”, donde insistió con que fue echada por feminista. “Me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Me duele, fue feo. Me echaron porque soy un grano en el orto. Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían ‘no seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, aseguró.