El lunes, Octavio va a necesitar el voto de todos

02/09/2022 - 19:58 Pura Vida

Hay oportunidades que llegan sin que se las busque. Y también hay quienes las toman, aún con miedos, y después descubren que ese era el camino que necesitaban recorrer.

Mientras cursaba la carrera de Ingeniería Forestal, y cantaba por el gusto de canto, a Octavio Muratore lo alentaron a presentarse al casting de “La Voz Argentina”, que coincidentemente se estaba realizando en Buenos Aires, en la fecha en la que él había viajado para actuar en el Festival de Baradero.

Se animó. Entró. Eligió irse con Soledad Pastorutti, como su coach. En la instancia de las Batallas, perdió. Lo salvaron Mau y Ricky. Apostaron por él en los Knockouts, aunque tuvo una accidentada audición con cambios en la letra del bolero “Mía”, de Armando Manzanero.

Emocionó en los Playoffs con la zamba “Me voy quedando”, de Cuchi Leguizamón. Y el lunes 5 de septiembre, a las 22.30, disputará su lugar en los cuartos de final, tras haber sido elegido por el público para seguir quedándose. Octavio reconoce la oportunidad. Y promete darlo todo.

“Para mí el apoyo del público en esta instancia ha significado algo muy importante por el hecho de que ahora son ellos los responsables de que yo siga en el programa. El hecho de que me hayan votado significa mucho, significa que cierta parte de la población, de Santiago del Estero y de las zonas cercanas, tienen afinidad por mí, por lo que canto, por lo que hago. Estoy muy feliz. Me genera mucha satisfacción, y a la vez no sé de qué manera devolver todo el amor que me dan. Pero algo que sí tengo en claro es que voy a seguir haciendo música y compartiéndola con la gente, como el primer día”, aseguró Octavio a EL LIBERAL.

¿Se podría decir que estás cumpliendo un sueño que no soñaste?

La verdad es que estoy cumpliendo un sueño. Yo capaz que sí lo he pensado, pero no he sido motivado, ni me he motivado a cumplirlo. Entonces, en estos momentos estoy cumpliéndolo y estoy muy feliz por eso.





¿Qué sientes que has ganado en este tiempo dentro del certamen?

Yo creo que lo que he ganado a lo largo de este proceso es la soltura y la paz que me han brindado Mau y Ricky para que dé un punto final, y diga “esto es lo que tengo que hacer, y por aquí por donde tengo que ir”. He ganado más confianza gracias a las palabras y al apoyo de los chicos.





¿Tienes alguna cábala a la hora de subirte al escenario?

Antes de subirme al escenario, la cábala que tengo es ofrendar y darle todo a Dios y decirle que esto que estoy por hacer es para su grandeza y su Gracia. Para Gloria del Señor. La fe que comparte Octavio con mucha naturalidad, es la que se vive en el seno de su familia, donde su padre, Pablo Muratore, también está convencido que lo que está viviendo su hijo “son cosas de Dios”.

“Somos creyentes, toda la familia. Y este momento que está viviendo Octavio es parte de este camino que estamos viviendo todos. No quiero sobrestimar este momento que está transitando. Por la fe que tengo, sé que a él le esperan cosas buenas”, dijo Pablo. Y explicó el porqué de su pensamiento: “Creo que Octavio está recibiendo mucho y está dando mucho. Cada vez que canta da su corazón, pleno, puro, entero, sin mezquindades, y está recibiendo eso. Creo que esa es la promesa del creyente, confiante; sabemos que dando amor recibimos igual o más”.

Consciente de que “La Voz Argentina” es una competencia, Pablo Muratore, señaló: “Sabemos que es una competencia, que en algún momento se va a terminar, pero lo que no se va a terminar es lo que Octavio tiene para dar, e insisto que lo que está dando es lo mejor de él, y siempre va a haber oportunidades para dar eso que tiene de sobra, y que es el amor”.