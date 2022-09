Darío Barassi hace gala de su “cero modestia”

02/09/2022 - 15:30 Pura Vida

El anuncio de que Darío Barassi dejará en diciembre la conducción del programa de entretenimiento “100 Argentinos Dicen” generó muchas reacciones.

Sus fans quieren seguir viéndolo todas las tardes y divirtiéndose con sus ocurrencias, mientras interactúa con los participantes de su ciclo de preguntas y respuestas.

A raíz de su carismática personalidad, con cada vez mayor influencia a través de las redes sociales, le consultaron sobre qué cosas lo hacen reír a él, que es quien provoca risas entre los televidentes.

“Es difícil que me ría genuinamente. Tengo una risa muy careta que es la que hago todo el tiempo como “aahhh ja, ja, ja” (hace el sonido), pero no es de verdad. Me da vergüenza decirlo, pero yo me doy gracia “ah qué bueno el gordo”, pienso. Lo otro que me causa gracia, pero está mal, son las caídas. Que alguien se tropiece o algo, mientras no sea grave, no, mentira, si es grave, más, me causa gracia. La torpeza de alguien me causa gracia y no lo puedo contener porque aparte soy un poquito burlesco, no sé si se nota. Por ahí es un defecto, pero bueno, tengo que reconocerlo. Si alguien se tropieza y no es grave, me río fuerte”, dijo con sinceridad absoluta a “Ida y vuelta”, de Ciudad Magazine.

Pero cuando le preguntaron a quién admiraba de chico, señaló: “Soy actor y siempre me volvió loco el género. Admiraba a Woody Allen por sus películas, Meryl Streep me volvía loco. Después, me vine a Buenos A i res con mis abuelos y fuimos a ver una obra de Alfredo Alcón que también me volvió loco y viendo a (Alejandro) Urdampilleta en el teatro San Martín me volví enajenado. Pero nunca fui muy de tener un ídolo con póster en mi cuarto. Ahora que estoy transitando la conducción, tengo el recuerdo de quedarme viendo tele hasta tarde en mi casa y ver a Tato (Bores), algunos formatos con Jorge Guinzburg y desde que ejerzo este rol me acuerdo de haberlos consumido con cierta admiración”.

Barassi reveló además que con su primer sueldo importante se fue a vivir solo. También se compró su primer auto al que bautizó “Pancho Pepe”.