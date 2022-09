Roly Serrano: ''Amar es lo más hermoso que te puede haber sucedido en la vida''

03/09/2022 - 20:27 Pura Vida

¿Cuán demandante fue ponerte en el papel del "Mudo"?

Cuando leí el guión y lo que me tocaba hacer me causó mucha ternura. Además, hay un paralelismo muy grande entre la historia del personaje del "Mundo" con mi historia personal. Entonces, ahí dije: "¡Upa!" Como uno siente que en teatro es sanador, como uno siente que el transitar el dolor lo más rápido posible hace que ese dolor se transforme en alegría de haber vivido lo que viviste, una costra de dolor durante toda tu vida, ese personaje me vino como peludo de regalo, un regalo del cielo.

-A propósito del paralelismo que refieres, pregunto: ¿el arte sanó las heridas y los dolores de Rolando Serrano?

Sí, absolutamente. El arte ha sido para mí como una especie de universidad de vida, fundamentalmente en eso donde la vida abarca todas las cuestiones: la pérdida, el aprendizaje, los dolores, las alegrías, Entras a bucear en un mundo distinto al que estás acostumbrado a vivir. El actor interpreta y Roly Serrano, Rolando Serrano como te gusta decirlo a vos, aprende, Entonces, de cada cosa que hago siento que aprendo mucho. Eso es enorme porque es una universidad que empieza hoy y termina el resto de mi vida.

-¿El final a toda fiesta de "Rotos de amor" es la celebración del amor, de la vida?

Sí. He tenido dos matrimonios. Yo creí que amaba a esas dos personas. Después me di cuenta que no las amaba. Las quería mucho, las respetaba muchísimo, pero no era amor lo que yo sentía. Era otra cosa hasta que conocí a mi mujer, la última, Claudita, la que falleció, con la que te hago el paralelismo de lo que le sucede al "Mudo" de "Rotos de amor". El "Mudo" se queda mudo a partir de que fallece su amor, la mujer que él ama. Por lo general, el teatro te plantea el conflicto. Es muy difícil dar la solución porque no existen soluciones para esas cosas. Yo te doy opciones que después puedes elegir a partir de tu propio análisis. La obra termina en esa fiesta porque es una manera de celebrar el haber amado. Desgraciadamente, hay mucha gente que no ha tenido ese privilegio de amar. Amar es lo más hermoso que te puede haber sucedido en la vida. Hay que celebrar la vida y celebrar que hayas vivido ese amor.

-¿Cómo se sanan las heridas de amor?

Las heridas de amor supongo que son heridas que, como cualquier herida, sanan con el tiempo. Al principio, cicatrizan. Primero, que deje de correr sangre y después que cicatrice y después, a la larga, la cicatriz desaparece. Es exactamente lo mismo el amor. Nadie muere de amor a pesar de todo. Creo que es una irresponsabilidad de aquél que se mata por amor. Me parece una injusticia muy grande aquél que se mata o mata por amor. El amor representa lo mejor del ser humano, representa la bondad del ser humano, el hacer el bien al otro y desear de hecho lo mejor para el otro.

"Rotos de amor" reúne una serie de cuadros cómicos, a cargo de visitadores médicos, quienes resultan ser unos "perdedores sin remedio". Un espectáculo para toda la familia con historias en las que muchos se verán reflejados. Tuvo varias versiones anteriores todas muy exitosas y elogiadas por el público y la crítica. Además, ganó varios premios en las temporadas de verano que se presentó.

-¿Qué le atrajo de esta historia de cuatro visitadores médicos perdedores en cuestión de amores?

En estos últimos tiempos, donde el teatro, en algunos casos está bastante desvalorizado, está desvalorizado el texto, se arman obras de teatro para salir a "pasear", estoy muy feliz que me hayan convocado para hacer esta obra, que es una obra de texto, que es una obra con una poesía introducida en sus situaciones que hace muy especial a estos personajes. Bruza (Rafael, autor de la pieza teatral) tiene una cualidad muy particular: te puede hacer reír y te puede hacer pasar por unos momentos de ternura reflexionando sobre temas difíciles. Para mí es como un honor interpretar esta obra en estos momentos difíciles que estamos viviendo porque, de alguna manera, quizás, la gente, a lo mejor, esté mal acostumbrada con textos fáciles, con obras fáciles de digerir. Esto no quiere decir que sea una obra difícil de digerir, al contrario, está tan bien hecha, tan bien escrita que es fácil de entender para la gente, pero con una profundidad muy grande.