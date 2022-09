''La Consentida'' de Juan Gabriel tributa a su maestro

03/09/2022 - 20:42 Pura Vida

"La Consentida". Así la bautizó Juan Gabriel a la cantante mexicana Mayela Orozco cuando ella era su corista. Dueña de una de las mejores voces de Hispanoamérica, su talento la llevó por diversos escenarios y a compartir también con Armando Manzanero.

La intérprete guanajuatense, que consolidó su carrera en Guadalajara, Jalisco, presentó oficialmente el videoclip de "Luna", canción con la que también homenajea a "El Divo de Juárez", como todos llamaban a Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel. El relanzamiento de este clásico lo concretó bajo el sello de "3 Music" (México).

-¿Hizo una versión de "Luna" con ritmo más de salsa que de pop?

Hicimos un relanzamiento de "Luna" empezándola como baladita, muy emotiva e íntima, pero después se convierte en una gran salsa que invita muchísimo a bailar y a la vez no se sale de esta parte de estar recordando al ser querido y con una gran fiesta. Ha quedado una versión que me tiene muy contenta. Me parece que ha sido muy bien aceptada por los fans.

-¿Qué la llevó a darle un nuevo toque a este clásico de Juan Gabriel?

Fue una idea que se tiró en la mesa, como una lluvia de ideas, cuando yo estaba escogiendo la cantidad de temas que iban a ir en los dos EP que he preparado en homenaje a Juan Gabriel. Se tiró la idea de "¿y si la hacemos en salsa?" A "Luna" la conocemos como una balada intensa porque ya la cantó Juan Gabriel y Ana Gabriel. Es una balada intensa, fuerte. Hablé con mi querido amigo César Benítez, que es un gran músico que dirigió un tiempo a la orquesta de Juan Gabriel, y le dije "nadie mejor que tú para hacerle un arreglo en salsa de "Luna". Y cuando lo hizo me lo mostró y me encantó, me fascinó porque no pierde esa intimidad, pero tiene ese ritmo caribeño, bonito que también los mexicanos sabemos disfrutar. Cuando entré a grabarla al estudio fue una magia impresionante que gracias a Dios y a la carrera que tengo, que he incursionado en muchos géneros, pude salirme un poco de hacer Mayela ranchero, Mayela de música mexicana y volcarme en esta versión más suave y alegre, resultando una "Luna" divina para mí, una "Luna" llena. Creo, pienso, que Juan Gabriel está contento de escuchar su "Luna" en esta versión. No enamoraremos, lloraremos, pero gozaremos.

- ¿Cómo recuerdo los años que trabajó con Juan Gabriel?

Haber colaborado con él por quince años fue todo un aprendizaje, una maestría. Cada concierto era una maestría. Él iba mostrándonos y enseñándonos a todos como hacer las cosas, como mantener al público cautivo. Fueron quince años con él y los últimos dos años y medio de su carrera y de su vida es cuando estuve dirigiendo la sección coral. Eso fue otro gran aprendizaje. Fue un gran reto estar a cargo de la sección coral. Todo eso que aprendí con él y con otros artistas con los que trabajé, es que puedo presentarme en estos escenarios y entregarles una Mayela más completa.

Mayela Orozco: ''Me dio la 'patada de la suerte'' el 4 de octubre de 2008 al dejarme cantar con su mariachi''

-¿Qué sensaciones tuvo cuando él la bautizó como "La Consentida"?

Fueron tantas emociones ese día. Cuando él me da la "patada de la suerte" fue un 4 de octubre de 2008. Me dio la "patada de la suerte" al dejarme cantar con su mariachi. Canté un tema de él en el Auditorio Nacional de la ciudad de México. Cantar enfrente de él no era nada sencillo. Era el juez más grande que podías tener. El aliado más grande, pero el juez más grande también. Salí muy emocionada, muy agradecida, pero no entendía que había pasado. Todavía me emociona muchísimo ver (en un video) como él celebre cuando hago un falsete o cuando empecé a bailar y meterme en el ritmo con el mariachi y como aplaude él con los brazos arriba. Me sigue emocionando muchísimo. Cada vez que veo algún momento de "Amor eterno", donde yo tenía este solo por unos segunditos y ver como él lo gozaba y como me presentaba, sigue siendo motivo de mucho amor, de mucho agradecimiento.