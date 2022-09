La China Suárez sorprendió con un guiño a Rusherking y un palito para uno de sus ex

05/09/2022 - 18:58 Pura Vida

Más allá de los rumores de crisis, la pareja de Eugenia Suárez y el cantante santiagueño Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, sigue unida, al menos así se muestran en redes sociales. En esta oportunidad, la China compartió un poema dedicado al cantante a través de sus historias de Instagram.

“Y entonces llega alguien que entiende tu locura. Alguien que abraza tus miedos y que no se asusta con tu desastre”, comienza el afectuoso posteo.

“Alguien que tiene la capacidad de descubrir en ti, arte, belleza y felicidad. Un amor que encaja sin reproches; alguien que sabe amarte en cada uno de sus días”, cierra la publicación de la actriz, que en la última parte deja abierto un mensaje que podría estar destinado a uno de sus ex.

En las últimas semanas, surgió el rumor de que La China Suárez y Rusherking estarían atravesando una crisis definitiva. Pero ambos se encargaron de desactivar los rumores.

El rapero compartió en sus Instagram Stories una captura de pantalla de la videollamada que estaba manteniendo con su novia actriz, junto con un emoji de corazón. En tanto, la mamá de Amancio, Magnolia y Rufina compartió la postal, a la que le agregó más corazones y risas, además de un comentario burlón por la calidad de la foto: “Muy buena captura (dijo nadie nunca)”, escribió.

Desde que Rusherking está en pareja con la China ha tenido una alta exposición en los medios. El cantante reconoció que ha sufrido ataques de pánico y ansiedad por la gran popularidad que obtuvo debido a su vida amorosa en una charla íntima con Jey Mammon en La Peña de Morfi.

“Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir”, relató el joven.

“Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”, detalló. “Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental”, agregó.

“Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir”, describió Rusherking sobre este romance que generó mucha repercusión. “Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”, continuó. “Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo”, sentenció