Barassi y Llinás, listos para hacer reír

Luego de estar al frente del gran éxito que significó para el Trece el programa “100 Argentinos Dicen”, cuyas emisiones concluirán a finales de año, Darío Barassi está listo para seguir poniéndole el cuerpo a la actuación con “Canelones”, la serie creada por Hernán Casciari, sobre un hecho real que le ocurrió a su madre en el 2015, y que dentro de un mes comenzará a convertirse en una serie de seis episodios, de media hora cada uno.

Este proyecto, financiado por la gente (5.500 socios productores), volverá a reunir a Barassi con Verónica Llinás, con quien ya protagonizó en el teatro “Carcajada salvaje”.

En la historia serán madre e hijo, es decir Llinás interpretará a la madre de Casciari, “Chichita”, mientras que Darío será el propio Hernán; y estarán acompañados por Agustín Radagast, que dará vida al amigo de la infancia y la adolescencia del escritor de esta ficción; y César Bordón, quien será Daniel, un personaje clave. Sin ánimos de “spoilear”, pero con la intención de que el público vaya comprendiendo el porqué del nombre “Canelones” de esta historia, Hernán Casciari contó que “Canelones es una historia que nace de una anécdota personal y también involucra a la comunidad, en este caso, a un oyente”.

Y agregó: “El cuento es de 2005 y la anécdota que refiere es de 1988. Con Chiri, de chicos, jugábamos mucho a hacer bromas telefónicas. Mercedes, pueblo chico, al pedo toda la tarde. Y teníamos una enorme experiencia en hacer bromas, pero un día hice una muy cruel que nunca me pude perdonar. Competíamos a ver quién hacía durar más a la víctima del otro lado del teléfono. A mí me toca una señora, y yo usaba una técnica que era poner una voz pausada para que la otra persona tuviera que descubrir mi identidad. Y esta persona me dijo. ‘Daniel, sos vos?’ Y me di cuenta de que Daniel era el hijo y que hacía bocha que no lo veía. Le seguí la corriente y me puse muy cruel, tenía dieciséis años.

Le dije. ‘Estoy acá en el pueblo, mamá. ¿Me hacés canelones?’. Y la mujer me dijo que sí. Y en ese momento sentí la presión de la culpa, de saber que una mujer empezaba a preparar canelones”. Pero el hecho no terminó ahí. Las risas fueron dando paso a una situación con tintes dramáticos, según el relato del propio Casciari.

“Un tiempo después hice una carta pidiendo disculpas, en un diario de Mercedes que supuse leían las señoras, aunque no sabía quién era ella. En 2005, ya viviendo en Barcelona, escribí el cuento real, largo. Y en 2013, lo leí en el programa de radio Perros de la Calle (que conduce Andy Kusnetzoff). Y ese hijo lo escuchó. Y ató unos cabos, sobre una carta que le mandó la mamá antes de suicidarse, en el que hay un párrafo que él nunca entendió, que tenía que ver con algo que decía ‘lo que me hiciste esa noche no me lo merecía’. Se obsesionó conmigo durante todo el 2014, recibí mails yo, mi editorial, mi mujer de entonces, y en todos los casos creímos que era un chiste o no le dimos bola. No le contesté y no sé bien por qué. Tengo esos mails. El tipo empezó a stalkear y como lo mío, justamente, es tan autorreferencial llegó a mi mamá que había vendido la casa, había quedado viuda y vendía su casa de Mercedes por Facebook”, relató.

Y si bien no adelanta el final, continuó: “La contactó por Facebook, y entre 2014 y 2015 empezaron a tener una relación virtual, romántica y hasta erótica. Mi vieja hoy me puede contar que se enamoró. Pero él estaba en un plan estratégico. En octubre de 2015, volví a Mercedes por primera vez desde 2008, el tipo se entera y va. Había estado esperando para ese momento. Lo demás es spoiler. Pero en esta trama nuestra hay dos tipos, nosotros, que van a resolver el problema sin muchas herramientas, y esa historia es divertida”.