Tu voto puede llevar hoy a Octavio a 0la semifinal de “la voz”

06/09/2022 - 19:56 Pura Vida

A lo largo de estos meses, los santiagueños hemos sido testigos, a través de la pantalla del televisor, del crecimiento de Octavio Muratore, un artista joven que se animó a abandonar la comodidad que le daba su entorno para empezar a mostrar masivamente su potencial musical en el reality “La Voz Argentina”, que emite Telefé y llega a la provincia por Canal 7.

En el medio, descubrió que tiene un público al que le gusta lo que él hace, y lo agradece.

Esta noche, el santiagueño volverá a subir al escenario para intentar conquistar el voto de los televidentes, en cuyas manos está su pase a semifinales.

El público ya lo eligió entre 8, entre 6, y ahora espera que lo elijan entre los cuatro del team de Mau y Ricky.

A horas de que vuelva a prestarle su voz a una canción que de seguro tocará las fibras de muchos santiagueños, y de los argentinos en general, Octavio habló con EL LIBERAL, desde Buenos Aires, donde está viviendo una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera artística, a la que ahora sí quiere darle toda la formalidad que necesita.

“La verdad que en este tiempo he tenido un acercamiento muy lindo con mi publico. Mucha gente me había dicho que me iba a apoyar y yo pensaba contar con su apoyo, pero como siempre existe la posibilidad de que la cosas no sucedan como uno piensa, a la vez tenía miedo”, dijo el santiagueño sobre su pase a estos cuartos de final.

Y agregó: “Estoy feliz de saber que a la gente le ha gustado lo que he presentado”. Cuando Octavio habla delante de cámaras del amor que siente que le envía el público hace referencia a los cientos de mensajes que le dejan en las redes sociales seguidores de distintos puntos del país.

Al respecto, señaló. “Realmente tener este amor de mi gente siempre me va a impulsar a ir por más, a querer hacer más arte, a sacar nuevas canciones, a dar mucho más en el escenario, y más ahora que se viene un tema muy emblemático para nuestra provincia y para las familias que saben lo que cuesta llevar el pan a las casas y cuidar una familia.

Este tema que viene ahora es una canción muy bonita”, adelantó sin más detalles para no spoilear lo que se verá esta noche.

Al barajar la posibilidad de que su participación en “La Voz Argentina” pueda llegar a su fin, Muratore no dudó en expresar su felicidad: “Si me tuviese que ir hoy, estoy seguro de que me voy a ir con una sonrisa de oreja a oreja, porque realmente he cumplido un sueño anhelado, con algo que amo mucho. Además, es muy lindo sentirse acompañado, sentir que el arte que uno hace acerca a la gente. Me iría feliz”, dijo.

Indudablemente cualquier experiencia en la que uno se anima a mostrar lo que sabe hacer y se expone a la mirada del otro, trae aparejados distintos aprendizajes. “En este tiempo he descubierto al Octavio que siempre he querido que sepan que soy, la persona apasionada que ama lo que hace y que se entrega sin pedir nada a cambio, sin medida a los demás”, aseguró.

El paso por el certamen musical, más allá de los resultados, le dio a Octavio Muratore el empuje y la confirmación que necesitaba para abrazar con seguridad su carrera, en la que va a seguir necesitando del apoyo del público, pero también de gente que lo produzca y de otros que paguen por su trabajo.

Él sabe que se viene la parte más dura de la vida artística, pero está dispuesto a apostar por ella. “Ahora que le estoy dando forma a mi carrera musical, seguro voy a necesitar ayuda, los espacios, los productores, y del público que me siga acompañando. Yo quiero formar mi equipo de trabajo con personas honestas y con quienes pueda hablar libremente de lo que quiero para mi música”, compartió.

Esta noche, Octavio enfrentará a tres compañeros de team, y hasta ahora, el mayor contrincante viene siendo Iván Papetti, un adolescente de 18 años, amante de Frank Sinatra, que también se redescubrió en la música, gracias al acompañamiento de Mau y Ricky. “Iván es muy buen intérprete, canta canciones muy bonitas. El ‘loco’ se merece todo lo que le está pasando. Tiene mucha humildad, encara la vida de forma muy tranquila. Me llevo muy bien y estoy feliz de lo que le está sucediendo. Bien merecido lo tiene ‘Ivanchu’”, señaló Octavio. Ambos tienen asegurado ya su show en vivo en el Movistar Arena, con todas las voces que llegaron a octavos de final.