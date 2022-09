Flor Peña estrena “Más respeto que so y tu madre”

06/09/2022 - 20:01 Pura Vida

Florencia Peña encarna a un ama de casa con un sinfín de problemas que enfrentar junto a su familia de ascendencia italiana en “Más respeto que soy tu madre”, la adaptación cinematográfica realizada por Marcos Carnevale sobre la base de la novela de Hernán Casciari, que llega este jueves a las salas de cine con una propuesta “grotesca, pero real”.

El filme busca rescatar el espíritu que Casciari imprimió en esta narrativa que primero tuvo forma de blog, allá a principios de los 2000, luego recogida en una novela y más tarde llevada al teatro, en la exitosísima obra encabezada por Antonio Gasalla que se transformó en todo un suceso de las tablas cuando cosechó más de un millón de espectadores a lo largo de sus cinco temporadas.

En “Más respeto que soy tu madre”, Peña es Mirta Bertotti, una mujer de cincuenta años que pasa los días haciéndose cargo de mantener su hogar y contener a su familia: Zacarías (Guillermo Arengo), su esposo que trae a la casa lo poco que gana como repartidor de pizzas, y sus hijos menores, Caio (Agustín Battioni) y Sofía (Ángela Torres).

Entre dramas adolescentes, la falta de recursos y las miradas altaneras de sus vecinas, Mirta recibirá el regreso de su hijo mayor, Nacho (Bruno Giganti) y también deberá estar pendiente de su suegro, Américo (Diego Peretti), el querido “Nonno” de los Bertotti que, aunque había prometido a su padre mantener viva su tradicional pizzería hasta el nuevo milenio, en la actualidad es un rockero y baterista frustrado que prefiere fumar porro y tomar cerveza con los jubilados antes que revivir el negocio.





-¿Tuviste la oportunidad de intercambiar con Gasalla para preparar tu personaje?

Con Antonio no hablé, porque cuando empezamos a filmar no estaba muy bien de salud y no quisimos molestarlo, pero también sabía que no lo iba a encarar por ese lugar. Lo que él hizo era mucho más histriónico, mucho más teatral y unipersonal, porque si bien tenía otros actores, estaba por encima y más a la cabeza. Acá entendíamos que era una película que tiene más que ver con lo que podría ser una familia argentina reconocible. Así que para mí de todos modos era una gran responsabilidad meterme en la piel de Mirta, y tuvimos un elenco hermoso, con Peretti ya habíamos laburado y siempre tenemos mucha química. El resultado tiene que ver con una mirada de cómo tenía que ser esta película, grotesca, pero real, y en la que a los personajes les atravesaran las emociones.





-¿Qué te interpeló más?

Mirta tiene mucho de mí, no porque yo sea como ella, sino porque cuando hacés un personaje tratás de ponerle la lupa a cuestiones personales para buscar qué hay de vos en ese personaje. La verdad que ella tiene mucho de mi temperamento, de esa fuerza con la que voy para adelante y con la que me llevo puesto un poco el mundo a pesar de los problemas. La diferencia quizás es que, aunque tengo una familia grande y en mi intimidad soy mamá leona, tengo una carrera. Todo su potencial matriarcal, Mirta lo pone a disposición de los demás, por el “Nonno”, por el marido, por los chicos, está postergada, la vida le pasó por encima y le hubiera gustado ser algo que no pudo. Es una de tantas mujeres en este entramado social, laburantes, que llevan adelante sus casas y son jefas de hogar, que no se pudieron desarrollar, pero que acá, aunque no vamos a “spoilear”, la vida le da una revancha.