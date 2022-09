La “China” Suárez le tiró flores a María Becerra, la exnovia de su actual pareja: “Es una mega artista, la rompe”

06/09/2022 - 20:04 Pura Vida

Las redes sociales han acercado a las figuras del mundo del espectáculo a su público, sin intermediarios.

Y muchos, como la actriz Eugenia la “China” Suárez se hacen tiempo para hablar con sus seguidores a través de las salidas en “vivo” desde su cuenta de Instagram, donde contestan preguntas y transmiten el mensaje que quiere que les llegue.

En ese contexto, le preguntaron a Suárez qué pensaba de María Becerra, la exnovia de su actual pareja, el trapero santiagueño Rusherking, de quien se había dicho que pidió no cruzarse con la actriz en un evento público.

“Que es una mega artista. La rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música”, sintetizó Suárez, dejando en claro que no tiene ningún problema con la exnovia de Rusherking, pese a que el joven trapero declaró que el noviazgo no terminó en los mejores términos.

Por otra parte, la “China” se encargó de aclarar cuáles fueron los motivos que la separaron a ella de Benjamín Vicuña, el padre de sus dos hijos menores.

“A veces se termina el amor. Se terminan las relaciones”, comenzó diciendo y siguió: “En el tema de las relaciones te dicen ‘ojalá te dure’ o ‘fracasaste’. Para mí fracasar es estar en una relación en la que uno no es feliz, o el otro no es feliz”.

Con seriedad postuló: “No importa si dura un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, mientras uno sea feliz y sea un vínculo sano, que te sume. Para mí no es un fracaso. Para mí fracasar es permanecer en un lugar en el que no soy feliz”. Eugenia la “China” Suárez acaba de regresar de Uruguay, donde estuvo rodando una película con Joaquín Furriel, y pronto emprenderá viaje a Madrid.