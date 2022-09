Lali Espósito sigue expandiendo su talento

07/09/2022 - 22:20 Pura Vida

Mientras muchos especulan con que Lali Espósito se convierta en la coach de la voz ganadora del certamen musical de Telefé, en referencia a Ángela Navarro, la joven que se crió en un hogar de niños y que hoy se medirá contra su compañero Tomás Sagués, y los semifinalistas de los otros teams, ella le sigue dando forma a su carrera internacional.

Además de avanzar en el lanzamiento de su quinto álbum, luego del exitoso Disciplina, la ex Casi Ángeles anunció que será parte de El Hormiguero, uno de los programas de televisión más exitosos del país ibérico, que conduce Pablo Motos. Allí oficiará como "coach de la vida", un rol desde el que aconsejará al público desde su divertido punto de vista. Además, su sección creará debates sobre algunos temas que la gente no se atreve a hablar. "Me invitaron para ir a cada tanto a charlar. Si yo para hablar no tengo problema, le dije a Pablo ´te voy´. Así que voy a ser colaboradora, voy a ir a divertirme y a aportar", dijo recientemente en una entrevista con LAM (América), según Teleshow.

Pero no solo su perfil musical y mediático se potencia, sino también su costado actoral. Para noviembre, Lali tiene previsto acompañar la llegada de la tercera temporada de Sky Rojo, la serie española de Netflix que fue todo un suceso y que protagonizó junto a Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Enric Auquer y Yany Prado. En tanto, también está pronto a estrenarse El fin del amor, una ficción que se podrá ver a través de Amazon Prime Video y que está basada en el best-seller homónimo de Tamara Tenenbaum, que no solo produjo, sino en la que también actúa. Allí se pondrá en la piel de Tamara, una atrevida filósofa de la cultura pop que se revelará contra su educación judía ortodoxa y la idea del amor tradicional. Verónica Llinás, Vera Spinetta y Mariana Genesio Peña son quienes completan el elenco.

Lali Espósito está imparable. En su agenda figuran los shows que ofrecerá en el Movistar Arena, y su viaje a España para presentarse en Madrid, Málaga y Barcelona, a finales de este mes; y días más tarde, en Israel.