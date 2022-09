Calu perdonó a Darthés para "poder avanzar"

08/09/2022 - 20:43 Pura Vida

Después de que Calu Rivero denunciara públicamente a su colega Juan Darthés por acoso sexual durante la filmación de la telenovela "Dulce amor", la actriz se volcó a la práctica de distintas filosofías de vida, las que según contó, le permitieron "perdonar" aquella situación y a los que participaron en ella, pero "desde un lugar de perdonar para que yo avance".

"Cuando uno odia o tiene bronca, el que se envenena con ese sentimiento es uno. Vos cuando tenés bronca no le hacés algo a la otra persona, te lo hacés a vos", explicó en el programa NDN (Luzu TV), en el que Nati Jota le preguntó sobre si había logrado perdonar a Darthés. "Para mí fue muy difícil, pero lo trabajé mucho con un amigo que es astrólogo hindú. Cuando entendés que es para vos, es muy liberador, muy liberador", enfatizó.

Antes, Calu Rivero, quien se hace llamar Dignity desde que comenzó a experimentar cambios en su manera de vivir, acompañada por distintas corrientes espirituales, y que volvió a ser noticia por su embarazo junto a Fernando Aito De la Rúa, el hijo del expresidente de los argentinos, había contado: "El perdón para mi es de mis mejores palabras mágicas. Perdonar todo, hasta las cosas más feas que uno pueda haber recibido, es importante para poder avanzar. Solo para uno. Igual lo entiendo ahora, con el diario del lunes. Creo que no es que me tocó, yo decidí. Hubo un impulso mío de salir a hablar y gritar eso. Porque yo ya no me lo bancaba más, no entendía que esto sea normal y nadie haga nada", dijo en referencia a lo que sucedía en las grabaciones de la telenovela "Dulce amor", que se emitía por Telefé.

Y agregó: "En ese momento, lo que me pasaba es que nadie hacía nada en el set y yo sentía todo. Y ahora digo: 'Bueno, no le di valor a lo que yo sentía, a pedir que frenen todo, a decir no quiero más esto'. En ese momento por ahí pensaba en no querer ser una 'actriz difícil'. Es parte de crecer".

Esta semana, además, la actriz se refirió por primera vez de manera pública a su embarazo. Y lo hizo desde la pantalla del programa LAM, donde había surgido la información, a través de una entrevista con el cronista Alejandro Castelo, quien la felicitó por la noticia y le transmitió la sorpresa que había generado su relación con el hijo del expresidente. "Yo no ando contando los besos, las cosas. Parece que si no hablás en las redes no existe. De hecho, cuando estuve sin redes era '¿dónde estás? ¿Qué te pasó? Y no me había pasado nada, estaba viviéndola bárbaro, solo que no lo contaba", reflexionó.

Y recordó a cerca de la separación: "Nos reencontramos después de 13 años en Uruguay. Quedamos siempre muy bien, es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto trece años después, el padre de mi hijo o mi hija. Estamos sorprendidos, pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende pero que está escrito".