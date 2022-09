NATALIA OREIRO ESTÁ LISTA PARA OCUPAR EL LUGAR DE “LA VOZ”

08/09/2022 - 21:00 Pura Vida

La actriz Natalia Oreiro está "muy ilusionada" con su próximo rol de conductora en el certamen televisivo "¿Quién es la máscara?", por la pantalla de Telefé, y sostuvo que se "siente como una nena que la dejaron en un cuarto lleno de juguetes" respecto del despliegue de producción del nuevo programa.

El big show musical del que serán parte 24 figuras de la escena local se estrenará el próximo lunes a las 22.30 por Telefé, y en Santiago del Estero se verá a través de Canal 7. Tendrá la participación en el rol de "investigadores" de la identidad de los enmascarados a la mediática y empresaria Wanda Nara, el humorista Roberto Moldavsky, la cantante Karina "La Princesita" y la actriz y conductora Lizy Tagliani, quienes a través de su intuición e imaginación tendrán que develar quiénes son los personajes.

Natalia, quien estrenó a fines de julio "Santa Evita", la miniserie basada en el libro homónimo de Tomás Eloy Martínez, estará al frente de esta propuesta en la que figuras de las más variadas disciplinas competirán al desplegar su destreza musical y ocultar su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza.

Tanto los investigadores como el público serán quienes voten por las mejores performances y, cada día, habrá un eliminado que finalmente se quitará la máscara y revelará su identidad.

"Hace como un año que me lo habían ofrecido, pero estaba con 'Santa Evita' y 'Iosi', y me negué cuando me propusieron conducción. Ya años atrás me habían propuesto y dije: 'Yo no soy conductora'", explicó respecto de la génesis de su participación en el proyecto.

En cuanto a su renuencia inicial, agregó: "Sentía que no me había preparado para ese rol y lo difícil de mostrarte vos ciento por ciento, que es lo que voy a hacer acá, y después componer un personaje. Siento que es más complejo verme a mí a la noche siendo yo y después haciendo 'Santa Evita', 'Gilda' o 'Iosi'", porque se mezclan los registros.

"Por eso era reticente. Me mandaron para que viera un poco porque no tenía idea del formato en otros países. Cuando lo puse, vino mi hijo Atahualpa, que quedó tildado, y me dijo que lo tenía que hacer. Y ahí sentí: 'qué bueno poder hacer un programa en televisión abierta, que es donde empecé, y que mi hijo lo pueda ver', porque muchas de las cosas que hago no las puede ver", destacó.

¿Qué nivel de despliegue y características tiene el factor producción en este proyecto?

La escenografía es una mezcla de la inglesa y la estadounidense, agarraron lo mejor de cada una. El nivel de realización y el estudio es una cosa maravillosa. Igual que los personajes, el nivel de detalle, la elección musical y la puesta. Todos quieren saber quién es y ni siquiera yo tengo idea. Es difícil aburrirte porque todo cambia tan rápido: todos los días se va un famoso. Y este formato argentino tiene su particularidad de emitirse de manera diaria, cuando en todo el mundo es un programa semanal. Son 24 trajes para 24 famosos. Y va a durar un mes, súper intensivo. Para la confidencialidad hay todo un protocolo: los pasa a buscar un remís a un lugar específico con una máscara y un cartel que pide que no les hablen y los llevan a camarines especiales insonorizados. Debe haber solo cuatro o cinco productores que saben quiénes son.

¿Cómo va a ser la dinámica del reality?

Doy la bienvenida, presento a los enmascarados, charlamos un poquito con sus voces distorsionadas y dan pistas muy sutiles de sus preferencias. Todos los días son personajes diferentes y los domingos se juntan los que quedaron para la revancha. Después cantan y algunos son cantantes y otros no. Para ese momento no les distorsionan la voz, pero muchos tratan de cambiarla si son muy conocidos. Son seis personajes por día y salen dos juntos, haciendo duetos. El público elige desde una aplicación cuál le gustó más. De los tres que quedaron, a una dupla la salva el jurado y la otra, el público. El resto se tiene que sacar la máscara.

¿Qué faceta creés vas a poder explorar en este nuevo rol de conductora?

Despojarme de los personajes y ser auténtica en el sentido de que soy yo: ni "La Cholito", Eva o Gilda... siento que la gente va a verme a mí. Que es por lo que tenía algo de reticencia, por mi trabajo de actriz. Pero este es un proyecto corto, entonces es hacer algo con muchas ganas y espero que la gente lo disfrute.

¿Hay alguna referencia en la que te reflejas como conductora?

No, cero. Vi los formatos y son muy estructurados. Son todos hombres y solo en Brasil hay una mujer. El español es el que siento que tiene más idiosincrasia similar a la nuestra. Los demás tienen un rol más de presentador, pero yo no puedo hacer ese rol.