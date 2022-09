Octavio tiene sus favoritos para la final de "La Voz"

10/09/2022 - 23:45 Pura Vida

A esta altura del reality "La Voz Argentina", el público que siguió las presentaciones del representante de Santiago del Estero, ya se dio cuenta de que Octavio Muratore no tiene doblez. Por eso, cuando se le pregunta si el hecho de haberse acercado tanto a su contrincante, Iván Papetti, en cantidad de votos, (36,1% vs. 34,1 %), en el pase a la semifinal lo hacía verse peleando esta noche por el título de ganador de "La Voz", Octavio contesta que sí.





No obstante, el hecho de no haber llegado a la final del certamen musical de Telefé, no le dejó un sabor amargo. Al contrario, lo conectó con un público que desconocía que podía elegirlo, y al que le dedicará sus composiciones propias y sus futuras grabaciones.





Anoche cerró la gala en vivo que los participantes que llegaron a octavos de final en "La Voz Argentina", brindaron en el Movistar Arena, y el miércoles acompañará a Mau y Ricky en los ensayos y en el show que ofrecerán a la noche en el Luna Park. La historia musical de Octavio seguirá rodando con el envión que le dio el show televisivo. Su deseo más grande es poder presentarse con sus canciones y los clásicos del cancionero popular en el teatro 25 de Mayo. Y mientras ese anhelo tome forma, grabará una balada que tiene escrita, inspirada en el amor, y tratará de acompañar su lanzamiento con un videoclip.





¿Quién te gustaría que gane "La Voz"?





A mí me gustaría que ganen Joshva Montoya o Elías Pardal, porque tengo más afinidad con ellos. Nos une por ahí la forma de vida que hemos tenido, los problemas que hemos pasado. Sumado a eso, Elías está por tener un hijo ahora, y necesita mucho el apoyo económico, y surgir. Tener un hijo no es fácil, no es para cualquier. Y Joshva, también es un chico que ha hecho siempre las cosas de manera sincera. Él mismo contaba que en Chubut, no en su pueblo, muchas veces lo han tratado mal cuando ha ido a cantar, que no le pagaban o que lo corrían, algo que para mí es valorable de un artista, pasar por esas situaciones y seguir. A mí también me ha pasado que casi me han corrido de un lugar cuando fui llevando mi propuesta. No me han dejado ni hablar.





Hay muchos que ya hablan de que Ángela Navarro, la representante del team de Lali Espósito se convertirá en la ganadora de "La Voz"





Por la cantidad de votos que está teniendo (más del 60% en la semifinal) puede que Ángela sea la ganadora. pero no dejo de lado la posibilidad de Joshva (Montoya) hoy en día. A mí me gustaría que mis seguidores voten a Joshva y Elías (Pardal), del team de Montaner.





¿Cuáles van a ser tus próximos pasos?





Tengo un tema en la galera, de los que compuse yo. Voy a ver si puedo grabarlo y gestionar una especie de videoclip, en qué tiempo puedo hacerlo. Es una balada que todavía no tiene título. Tengo tres posibles nombres, pero todavía no elegí ninguno. El tema trata sobre el amor, y la vida, y las cosas a las que uno recurre para olvidarse del sufrimiento. Ese tema lo compuse hace poco, durante una semana en la que estaba viviendo una situación muy especial. A mí me gusta cómo quedó. Espero que a la gente también le guste.

Con Mau y Ricky comprendió que "ser artista no es cuestión de suerte"





Cuando Soledad Pastorutti dejó ir a Octavio Muratore, en la instancia de las "Batallas" e inmediatamente fue "robado" por el team de Mau y Ricky, la cantante de Arequito dijo que quizás los hijos de Ricardo Montaner le iban a acercar recursos que ella no tenía. Y parece que así fue. El santiagueño le agradeció al dúo venezolano que lo ayudaran a crear un canal por el cual aprender a comunicarse.





"Los changos se han portado muy bien conmigo, la verdad. Me han dado una mano terrible, se han mostrado super transparentes. Hemos hablado de Ricardo. Me han contado cosas de su vida personal...Uno muchas veces piensa que el hecho de ser artistas y 'pegarse' y emerger depende de la suerte, de que tengas una discográfica, y no es así. La gracia de todo esto está en gestionar, en ganarse la confianza del público, en ser sincero, y dar una propuesta sincera. Después, mientras uno va trabajando, cosas van surgiendo solas y te vas 'pegando', hasta que llegas a un punto en el que tu vida completa se relaciona con la música y con los otros", contó.

Qué pasó el día que se olvidó la letra de "Como pájaros en el aire", y logró seguir adelante

Si hay un momento del paso de Octavio Muratore por "La Voz Argentina" que quedará en la memoria de los televidentes será el de la audición en la que se olvidó parte de la letra de la emblemática canción de Peteco Carabajal y logró salir adelante con el aliento de Mau y Ricky, provocando luego el llanto de Lali Espósito, mientras Soledad Pastorutti intentaba buscar la letra en su celular para acompañarlo.

¿Qué pasó ese día del olvido que, paradójicamente, será tan emotivamente recordado?

Ha sido por una cuestión de falta de tiempo para el ensayo por así decirlo, porque las canciones han sido dadas de un día para el otro; y también influye mucho que todas son adaptaciones, porque no pueden durar cuatro minutos. Entonces se las reduce en tiempo. Y los tiempos de la canción eran diferentes, entonces yo estaba pensando en entrar a tiempo (valga la redundancia) y en la letra. Eso me dificultó acordármela bien. Y a Iván (Papetti, su competidor) le pasó igual. Ese día le di mi apoyo y le dije que al otro día iba a sentirse mejor.