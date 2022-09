Becerra sacó a relucir una vieja traición en medio de un escándalo

12/09/2022 - 20:58 Pura Vida

La alegría de María Becerra por el lanzamiento de su nuevo tema "Automático" se vio teñida por el enfrentamiento con la influencer conocida como Jazpincita, quien hizo pública la llamada que le hizo la cantante, a través de Instagram, para reclamarle el coqueteo con su novio J Rei.

"Te parezco una capa, pero te querés c... a mi novio. Sos una hija de p... Es feo, como mujer te lo digo", le dijo Becerra a Jazpincita, según se puede oír en el video que puso al aire el programa Mañanísima.

En un intento por bajarle el tono a sus palabras, María Becerra le explicó a la influencer lo mal que la pasó en su último noviazgo, de público conocimiento, con el trapero santiagueño Rusherking, quien hoy está en pareja con la actriz Eugenia la "China" Suárez. "Una tiene inseguridades, lamentablemente. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok.... Y ahora leo esto, viste (un chat de Jazpincita con J Rei). Me pone mal porque me trae cosas viejas", dijo.