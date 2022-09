Escandalosa discusión entre Vicuña y ex pareja

12/09/2022 - 21:00 Pura Vida

A menos de dos semanas de su separación, Benjamín Vicuña y Eli Sulichín protagonizaron una fuerte discusión en la que el actor le hizo un fuerte reproche a quien fue su pareja durante ocho meses. Según contó Luli Fernández en Socios del espectáculo, el sábado 10 al mediodía, el chileno fue visto mientras peleaba a los gritos por teléfono.

"Tu estás dale que te dale hace 10 días enloqueciéndome. Basta de la China, basta de Carolina. Basta de tus amenazas", habría manifestado, en referencia a los celos de Sulichín por la China Suárez y Pampita, las exparejas de Benjamín, quienes no dudaron en acercarse a él ante el fallecimiento de Juan Pablo, su padre.

"Esto se da en un lugar público, donde había testigos y uno de ellos grabó un audio en el que Vicuña la trata de egoísta. Y lo más fuerte que le dice es: 'si tu padre su muere y tu me dices que estás muy triste y no puedes seguir hablando, yo desaparezco'", sumó y aseguró que el actor, a pesar de la pelea, quiere a Sulichín.

Por otra parte, Adrián Pallares señaló que Eli filtró su separación a la prensa, en un mal momento para el actor, ya que dividía su tiempo entre Buenos Aires y Chile para cumplir con sus compromisos laborales y, a su vez, acompañar a su padre, quien estuvo internado un largo tiempo.

En tanto, Fernández reveló que Benjamín también se habría quejado porque su exnovia "nunca se esforzó" para vincularse con Bautista, Benicio y Beltrán, los varones que tuvo con Pampita, y Magnolia y Amancio, los chicos que tuvo con la China. Algo que se contradice con la versión que había dado Eli, quien dio a entender que estaba cansada de la vida familiar del galán. Sobre todo porque ella no tiene hijos y está acostumbrada a manejarse con mayor libertad.

Cabe recordar que días atrás Karina Iavícoli había desmentido a la joven. "Benjamín es un caballero y por eso no le molesta que corra la versión de que ella fue quien lo dejó. Él vino al programa hace poco y se puso nervioso. En ningún momento negó la posibilidad de volver a ser padre y eso no sería un problema. Lo que a mí me cuentan es que en el último tiempo salía mucha información sobre él y que no podía descubrir desde donde salía", explicó la periodista.