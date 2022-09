"El buen retiro" patea los prejuicios sobre la vejez

13/09/2022 - 21:25 Pura Vida

Luciano Castro, protagonista junto a Mirta Busnelli, Betiana Blum, Claudia Lapacó y María Leal de "El buen retiro", la comedia dramática en clave policial que aborda la historia de cuatro amigas de más de 70 años que se estrenará este jueves por Flow, celebró la llegada de una ficción que "le pega una patada a los prejuicios sobre la tercera edad".

"Esta serie echa por tierra de una manera hermosa la idea de que en la tercera edad se descansa, porque ellas son como los Rolling Stones", dijo Castro, acompañado por Blum y Busnelli, durante una entrevista con Télam.

"Cuando vi el elenco dije '¡al fin!' -reconoció Betiana-, porque en este país hay una cuestión de que todo tiene que ser joven y lindo", en tanto que Mirta admitió que fue "grato encontrarse a laburar en una historia de mujeres grandes".

En la serie, el actor que después de su papel en la tira de Telefé "El primero de nosotros" comenzó a apostar a un nuevo perfil por fuera de su rol histórico de galán, interpreta a Martín, el hijo de Norma (Busnelli), una mujer de 75 años con un estado de salud muy delicado que sueña con pasar la última etapa de su vida en su casa junto con sus tres mejores amigas Lili (Lapacó), Elsa (Leal) y Julieta (Blum).

Pero Norma entra en coma y Martín debe decidir si la deja en una clínica para vender la casa como le exige su esposa (Mey Scapola) u organiza una internación domiciliaria e invita a sus amigas como deseaba su madre.

Tironeado por las dos grandes mujeres de su vida, Martín decide seguir su instinto e invita a Lili, Elsa y Julieta a instalarse, pero lo que no sabe (y ellas sí) es que en la casa hay plata escondida.

¿Cómo definirían la trama?

Betiana: Lo interesante es que es muy amplia. La protagonista en realidad es la casa y todo lo que acontece alrededor, que es muy intrincado y muy divertido.

Luciano: Entre las chicas además hay historias de amor, sexo, drogas, delincuencia, flashbacks al pasado porque con semejante elenco podés jugar a lo que quieras, ellas la rompen y rompen con la idea de que solo la gente joven puede protagonizar series.

¿Sienten que no hay lugar para protagónicos a su edad?

Blum: En el cine europeo o de EE.UU. hay cantidad de películas que abordan historias de gente grande, interpretadas por actrices y actores que a uno lo han acompañado toda la vida y además tienen experiencia. Creo que es muy argentino eso de no mostrar esa parte; acá todo se barniza, se busca la juventud eterna y así aparecen esas cirugías espantosas que la gente se hace con el objetivo de parecer más que ser.

Castro: No sabés el paseo que me pegan las cuatro que me conocen de chiquito en todo sentido, a Luciano el actor y al personaje; entonces cuando te agarran lo único inteligente que podés hacer es escuchar. Y así aprendí un montón: el valor de un silencio, la diferencia que puede hacer una cadencia y no otra, ellas son tan generosas que eso las hace grosas.