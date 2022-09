El teatro hecho por santiagueños florece en el mes de la primavera

14/09/2022 - 21:49 Pura Vida

El teatro santiagueño prospera en septiembre. Estrenos y reposiciones de obras, todas protagonizadas por actores locales, marcarán el ritmo sostenida que tiene esta actividad cultural en lo que va del año 2022.

El Club de Actores y Escenarios repondrá, este viernes 16, “Cerca. Melodía inconclusa de una pareja”, del dramaturgo argentino Eduardo Pavlovsky (ver nota aparte).

En tanto que, el próximo jueves 29, la actriz María Rosa Cianferoni subirá a escena con “Desde el jardín de Sara”, del dramaturgo Eduardo González Navarro.

(ver nota aparte). El domingo 18, a las 21, en el teatro 25 de Mayo, sube a escena, el estreno teatral “Chicos Católicos, Apostólicos y Romanos”, la comedia teatral aclamada por toda la Argentina, por primera vez en Santiago del Estero. Con un gran esfuerzo de producción y trabajo de teatro independiente.

La obra comienza con la llegada de un ángel encarnado en la figura del portero de la escuela (Dangero Ponce), quien tiene la misión de convencer a cuatro chicos para que tomen la Primera Comunión con los demás compañeritos del curso.

La historia se compone de una sucesión vertiginosa de conversaciones —a veces en clase, a veces en el recreo— entre los alumnos, el portero y los maestros de la escuela. En ellas se evidencian, por un lado, las dudas y los planteos con respecto a la religión mal entendida, a los pecados, al Cielo, al Infierno, y por otro, las preguntas propias de la edad en torno a la sexualidad y otros tabúes, que llevan a situaciones propias del teatro del absurdo o del grotesco.

El director es Pablo Cabanillas, reconocido actor, director e impulsor de la actividad cultural de nuestro medio, destacó que “la obra no está enfocada solo a la crítica religiosa sino que también abarca temas de la sociedad en general: la mala educación, la discriminación y las agresiones que nacen desde el miedo y la censura ya que todo se ve como un pecado”. Añadió: “Las metáforas o los eufemismos llevan a representaciones extrañas de la imagen de Dios, portador de un rayo que lanza sobre la gente cuando está enojado, o a groseras confusiones, como por ejemplo, el problema del cofre y la llave para referirse a los genitales”.

Puntualizó: “Crecer implica angustias y también se evidencian en el bullying al chico gordo (Nelson Frágola), la burla al chico que va a ser gay cuando madure (Martín Shidú), al que tiene una visión inocente del mundo y es el más juguetón y travieso (Benjamín Arce), al que nunca entiende nada (Félix Vera) y al portero por ser de una extracto social diferente”. « C h i c o s C a t ó l i c o s , Apostólicos y Romanos ®”, se ha convertido en una obra de culto que estrena en Santiago del Estero gracias a la gestión y producción de Diego Achával junto al Grupo “Superstars” y AC Producciones, luego de exitosas temporadas en toda la Argentina, Latinoamérica y el mundo.