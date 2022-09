Para Ingrid, regresar a Santiago del Estero “es volver a la casa de amigos”

15/09/2022 - 20:49 Pura Vida

Ingrid Grudke regresará a Santiago del Estero para participar de la elección de la Reina Provincial de los Estudiantes 2022, certamen que se realizará mañana, a las 21.30, frente a Casinos del Sol Las Termas de Río Hondo; y del cual también formarán parte el modelo Hernán Drago y el diseñador Laurencio Adot.

Santiago del Estero tiene una significación profunda en la vida de la top model argentina nacida en Oberá, Misiones.

Retornar a nuestra provincia es para Ingrid, tal como lo dijo en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, “volver a la casa de amigos”.





¿Qué representa para vos volver a Las Termas de Río Hondo?

Me da alegría total y absoluta, porque Santiago del Estero fue una de las primeras provincias que ha empatizado conmigo para viajar; siempre me han llamado para hacer desfiles, eventos; me han adoptado en mis primeros trabajos, en mis comienzos. Regresar ahora, para mí es volver a la casa de amigos.





¿Qué significa el poder seguir trabajando y mostrando tu talento después de la pandemia?

Por supuesto que una alegría absoluta. Creo que a todos nos pasó, que el planeta nos ha demostrado que tenemos que ser más cuidadosos con nosotros mismos y con lo que está pasando. A nadie le gustó estar en esta situación que nos ha afectado de distintas maneras. Creo que nos ha demostrado que tenemos que saber vivir, disfrutar y agradecer, sobre todo agradecer la vida que nos toca a cada uno. Obviamente todos tenemos problemas, circunstancias difíciles que tenemos que atravesar, pero está en la actitud de nosotros saber resolver y avanzar. Cuando pasa algo así, te hace pensar. Te hace detenerte por un segundo y no estar corriendo siempre atrás de objetivos que quizás no tienen un valor real, en lo que es el sentido de la vida. Estoy nos hizo pensar qué es vivir, no qué es la vida, que es algo distinto. í¿Qué es vivir?! A mí me pasó eso, sentarme en un momento y preguntarme, ¿qué es vivir? Disfrutar, agradecer, estar sanos, creer en nuestra capacidad, no todo es material. Lógicamente, dos años en mi trabajo se cerró todo lo que es moda, pasarela, eventos populares, como el que vamos a hacer el sábado, teatro, cine. Todo estuve frenado, así que estuve dos años sin ese tipo de trabajo.





-Las respuestas a esa pregunta sobre el vivir, ¿Te volvieron a tu lugar de origen?

Yo me fui a los 19 años de mi lugar, dejando a mis hermanos, a mi familia, a mis padres, lo que amás. Uno se va por una oportunidad de trabajo. Estuve trabajando de corrido durante 25 años, y de golpe los dos últimos años con la cuarentena y situaciones personales me volvió a llevar a Misiones, a Oberá, a estar con la gente que yo amo. Más allá de que nunca perdí el vínculo, lo diario te alimenta emocionalmente de otra manera. Por eso, digo, dentro de lo malo siempre hay algo positivo. La cuarentena fue mala para toda la humanidad, pero yo siempre trato de rescatar lo positivo, trato de buscar qué me hace sentir bien. Busqué reinventarme, estar cerca de la gente que quiero y del lugar donde nací y me crié.





-A propósito de reinventarte, ¿qué te llevó a ir tras los pasos de Arnold Schwarzenegger?

Justamente, el estar encerrados y no poder movernos. Porque todo esto comenzó en la cuarentena. Yo estaba en mi departamento y el no poder moverte, empecé a buscar un entrenador y coincidí con Analía Galeano, que ella sí es una deportista de elite, compite nivel internacional y ha ganado un Arnold. Empecé a entrenar por videollamada con ella y vio que mi cuerpo respondía rápidamente por la conducta que siempre tuve en la alimentación y siempre hice gimnasia. Pero vio que me marqué rápido y tenía las medidas como para entrar en una categoría que se llama Fit Model, que no se usa la hipertrofia muscular ni la subalimentación, y ahí empezó a mostrarme videos, y le dije si vos sos la que sabés, vamos. Así fue que un año después estuve en el torneo internacional que organiza Schwarzenegger de distintas categorías y disciplinas, como amateur, y fui al mundial de Fit Motel en Letonia, también. Es eso, me interesa desafiarme constantemente. A mí, me mejoró físicamente, con la alimentación y el entrenamiento, y me ayudó a cuidar mi vehículo en la vida que es mi cuerpo.