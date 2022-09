Lali llevó la técnica del “vaso viajero” a la TV

15/09/2022 - 20:56 Pura Vida

Lali Espósito ya puso su pie como “coach de vida” en el programa “El Hormiguero” de la TV española, y lo hizo acompañada por un “Fernet viajero”.

La actriz y cantante no solo llevó una bebida típica que se consume en la Argentina, sino que también contó una práctica que se repite en los grupos que salen a bailar por la noche.

Antes de preparar el trago, la jurado de “La Voz Argentina” explicó que el “viajero” es ese vaso que se lleva desde la previa al boliche, y que a raíz de que se perderá en el camino se lo confecciona con una botella plástica.

“En Argentina hay mucha joda, salimos mucho a bailar, hay mucha vida nocturna en Buenos Aires. A veces cuando estás con tus amigos y es el momento de abandonar la casa en donde se produce la previa, se arma un viajero”, contó en El Hormiguero.

“Es el trago comunitario, porque nosotros compartimos todo. No te vas a llevar un vaso de vidrio, se lleva una botella plástica. No te llevás el vaso térmico, porque ¿dónde me meto el vaso térmico? No lo quiero decir porque estamos en televisión. Si es un vaso térmico lindo, no lo quiero perder. No lo voy a dejar en la disco”, señaló. Luego, tomó la botella y con un cuchillo la cortó. Al finalizar, quemó los bordes con un encendedor para que perdiera el filo y no se corte.

“Si yo tomo así me voy a cortar y hay que chapar a la noche. No nos vamos a lastimar los labios”, bromeó. “Esto es muy de barrio, no se hace en las casas de Buenos Aires. Se hace en los barrios en los que yo crecí”, siguió y reveló: “Es mi trago favorito”. La intención de Lali era que el conductor del programa conociera al “Fernet viajero” y lo probara. A diferencia de la cantante, no demostró que le agradara luego de degustarlo.